Fallece Ángel Luis Padrón, exconsejero de la UD Las Palmas y expresidente de Tomás Morales y Sporting

Domingo de luto al conocerse la triste noticia del fallecimiento de Ángel Luis Padrón Dieppa,empresario hotelero,exconsejero dela UDLas Palmas,presidente delbote de vela latinaTomás Moralesy delhistórico RealSporting deSan José,figura clavedel deporte canario y una de las voces más firmes en la defensa y proyección de la Vela Latina Canaria.

Vinculado durante décadas al tejido social y deportivo de Gran Canaria, Padrón Dieppa desarrolló una labor incansable para dar visibilidad a una de las señas de identidad más singulares del archipiélago. Bajo su impulso, el Tomás Morales vivió su etapa más dorada, conquistando todos los títulos en disputa y consolidándose como una referencia indiscutible de la vela latina en Canarias. Su liderazgo contribuyó de manera decisiva a reforzar la presencia de este deporte en la vida pública y en la memoria colectiva de la Isla.

Su paso por el Real Sporting de San José, entidad centenaria, dejó una huella profunda. En un momento crítico para el club, su gestión y su empeño personal fueron determinantes para evitar su desaparición y garantizar su continuidad como referente histórico del fútbol de barrio en Las Palmas de Gran Canaria. En ese periodo, además, protagonizó un gesto especialmente recordado: impusola insignia de oroy brillantes del Sporting de San José a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, en reconocimiento a su apoyo y vinculación con una entidad emblemática del fútbol regional.

En el ámbito futbolístico, PadrónDieppa fuetambién personade confianzade Miguel Ángel Ramírez,con quienmantuvo unarelación decolaboración estrechaen diferentes etapas de la entidad amarilla. Con los expresidentes Ángel Luis Tadeo y Germán Suárez mantuvo igualmente una relación de amistad y colaboración empresarial.

Ángel Luis Padrón Dieppa deja un legado marcado por la dedicación, la lealtad y la defensa del deporte como herramienta de identidad y cohesión social. Su ausencia se sentirá en el Muelle Deportivo, lugar donde disfrutaba de la cercanía de su bote; en los campos de fútbol; y en todos aquellos espacios donde su voz y su presencia fueron siempre sinónimo de compromiso.

Susrestos mortalesserán veladosdesde estemediodía en la sala 207 delTanatorio de San Miguel.

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