Muere Alberto Ojeda Pérez, abogado y vinculado al Colegio Arenas

En el barrio de La Lechucilla, aguas invasoras de la Cumbre, bajaban a buscar cobijo en el pozo de la heredad, creando así una de las precarias riquezas de San Mateo. El pueblo fue parcialmente despojado de su natural riqueza en aras de aumentar el suministro de Las Palmas, de lo que se ocupó la Sdad. inglesa «La City»

En La Lechucilla, se ennobleció el apellido Ojeda. Los hijos de José Ojeda Santana, entre ellos mi padre, Basilio, se desperdigaron en distintas actividades con la divisa de la honradez y el trabajo. Los hijos mayores, José y Manuel se fueron a Cuba; José a Cumanayagua, Las Villas. La Dictadura de Fidel Castro lo arrastro a la floreciente Miami. Allí volvió a demostrar su valía financiera, volviendo a enriquecerse con su trabajo.

Antonio, esposo de Lucía Pérez, maestros los dos, fundaron el Colegio Arenas, donde yo estudié, hasta cuarto año de bachillerato. Un manto de arena se detenía a la espalda del Colegio. Cuando Antonio y Lucía murieron su recuerdo quedó grabado en todo el barrio de Guanarteme y Alcaravaneras.

A sus hijos Carmen y Alberto, casado con Dolores Díaz Barrios, les correspondió, seguir con ese impetu que se hereda para seguir con la ya realidad del Colegio Arenas. Dividieron su obligaciones y lograron prestigiar tres colegios con el mismo nombre.

Carmen falleció y la balanza se desplazó ligeramente hacia Alberto que falleció, a los 91 años, en este lluvioso mes de abril. Fue abogado y director de un bufete en el que se involucraron sus cuatro hijos.

Dada sus querencias cubanas cabe destacar sus trabajos literarios con referencias a Cuba, costumbres, personajes como José Tito, Ignacio , Cipriano Pineda , Faustino Ramírez,enlazados por recuerdos nacidos en las páginas de su novela En la misma orilla. En Mi musa cubana mezcla ironía y descafeinado erotismo en verso rojizo.

Descanse en paz mi primo hermano Alberto. Cuando llegue el momento de mi muerte lo celebraremos con un añejo ron cubano.