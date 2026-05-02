Muere Manuel Alcaide, expresidente del TSJC y exdiputado del Común
El jurista, natural de La Palma, también fue Diputado del Común tras su jubilación
Manuel Alcaide Alonso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha fallecido en la madrugada de este sábado en su domicilio de la capital grancanaria, según han confirmado fuentes cercanas.
Alcaide ocupó la presidencia del alto tribunal entre 1993 y 2000, año en el que cesó en el cargo tras su jubilación, dejando una etapa marcada por su trayectoria en el ámbito judicial del Archipiélago.
Una trayectoria al servicio de Canarias
Tras su etapa al frente del TSJC, continuó vinculado a la vida pública como Diputado del Común de Canarias, institución desde la que desempeñó labores de defensa de los derechos de la ciudadanía.
Natural de Santa Cruz de La Palma, su figura ha estado ligada durante décadas al desarrollo y consolidación del sistema judicial en Canarias. Sus restos mortales serán velados a partir de esta tarde en el Tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria, donde familiares, compañeros y allegados podrán darle el último adiós.
- Mercalaspalmas comienza a escribirse con nombre de mujer
- Muere un motorista en un accidente en el puente Silva
- El gol por la escuadra de Angels Barceló y el guiño a Gran Canaria: 'La final del Mundial 2030 debe jugarse en una isla y en Canarias
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
- Saltan las alarmas en Agaete: un empresario duerme dentro de su tienda de deportes para evitar que le roben
- La Lotería Nacional deja premio en Gran Canaria
- Detenido el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete