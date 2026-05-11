Emocionado adiós a mi perrito Clifford

Nunca imaginé que la muerte, la pasada semana, de nuestro pequeño perrito Clifford, un Yorkshire Terrier, pudiera llevar tanta pena y lágrimas a toda su familia, tan sentida y profunda, que jamás olvidará los 17 años y 9 meses de su larga vida, plenos de felicidad, que pasó con nosotros.

De mi familia, he de hacer una excepción en mi persona, porque, para quien suscribe este Obituario mi vida con mi perrito Clifford ha significado estar con él los 17 años y 9 meses de su periplo vital, paseándonos mutuamente (de acuerdo con mi edad), diariamente, mañana y tarde, en el Parque Santa Catalina…muy cerca de nuestra Playa de Las Canteras donde vivió. Disfrutó con nosotros incluso cualquier viaje…a Lanzarote, Tenerife, La Palma, El Hierro…siempre feliz…

¡Con qué alegría compartía su vida mi querido Clifford en tan emblemático lugar como es el Parque Santa Catalina en el que era muy conocido y apreciado! En la farmacia, restaurantes, comercios, sector de juegos de jubilados, colegas que pasean otras mascotas...¡ Cómo le acariciaban!...

El inolvidable perrito Clifford / La Provincia

Es tanta la pena que nos produce su ausencia que si la inmortalidad del alma es algo más que un sueño, su recuerdo, amor puro, lealtad, ejemplo de fidelidad y clamor sirvan para que la sociedad respete sus vidas. ¡Mi inolvidable perrito al que hemos querido tanto!

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Seguro que mi familia y yo volveremos a reencontrarnos con Clifford en un infinito libre, gozoso y eterno. En el que él ya es feliz…