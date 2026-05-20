Muere Ana María Gil Luján, vecina de Los Silos muy implicada en la vida social de Gáldar

El municipio de Gáldar despide a Ana María Gil Luján, vecina del barrio de Los Silos, fallecida ayer martes, 19 de mayo, a los 73 años. Muy conocida y apreciada entre los residentes de la zona, su figura estuvo ligada durante décadas a la participación social, la colaboración vecinal y el compromiso con distintas iniciativas comunitarias del municipio.

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de afecto entre familiares, amistades y vecinos de Los Silos y Buenavista, barrios donde era especialmente querida por su carácter cercano y su disposición constante a ayudar a los demás.

Una vida marcada por la participación y el compromiso social

Ana María Gil Luján nació y residió toda su vida en Los Silos. Era la menor de seis hermanos y convivió desde su nacimiento con una discapacidad. Sin embargo, esa circunstancia nunca limitó su implicación en la vida social de Gáldar ni su participación activa en el entorno vecinal.

Quienes la conocieron destacan su personalidad reivindicativa, cercana y participativa. Estudió en el Colegio Fernando Guanarteme y logró obtener el permiso de conducir, algo que le permitió desplazarse con mayor autonomía entre distintos barrios del municipio.

Además, desarrolló labores como catequista en Sardina y Barrial, manteniendo siempre una estrecha relación con la comunidad y colaborando en diferentes actividades sociales y parroquiales.

Participación en el programa Mayores Acompañados

Uno de los aspectos más destacados de los últimos años de su vida fue su vinculación con el programa Mayores Acompañados, impulsado por el Ayuntamiento de Gáldar desde 2021 para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores y reforzar el acompañamiento social.

Ana María fue una de las primeras usuarias de esta iniciativa municipal y también participó en el vídeo de presentación del proyecto, prestando su imagen y su testimonio para dar visibilidad a este servicio destinado a mejorar la calidad de vida de los mayores del municipio.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha expresado sus condolencias y destacó la importancia de su aportación al municipio. Según señaló, Ana María “era una persona muy querida, siempre cercana y dispuesta a colaborar”, además de contribuir a difundir un programa de apoyo social relevante para muchas familias galdenses.

El apoyo vecinal, clave en su día a día

Aunque vivía sola, Ana María Gil Luján contaba con una amplia red de apoyo en su entorno más cercano. Especialmente importante fue la ayuda y el acompañamiento de su vecina Rosi, a quien allegados y conocidos reconocen el cariño y respaldo que mantuvo hacia ella hasta el final de su vida.

La capilla ardiente quedó instalada en la sala 2 del Tanatorio Municipal de San Isidro. El funeral en su memoria tendrá lugar este miércoles 20 de mayo, a las 17.00 horas, en la parroquia de San Isidro. Posteriormente, a las 18.00 horas, se celebrará el sepelio en el cementerio municipal.