Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres
El veterano profesional de radio y televisión falleció este sábado en su domicilio de la capital grancanaria tras sufrir un infarto fulminante
Armando Marcos Placeres, periodista titulado y locutor profesional de radio y televisión, ha fallecido este sábado en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria a los 78 años de edad, víctima de un infarto fulminante.
La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de profesión, que recuerdan su extensa trayectoria vinculada al mundo de la comunicación y su cercanía tanto dentro como fuera de los medios.
Una vida ligada al periodismo y la comunicación
Armando Marcos Placeres dedicó gran parte de su vida al ejercicio del periodismo y a la locución profesional en radio y televisión. A lo largo de los años compartió su experiencia con numerosos compañeros del sector, convirtiéndose en una voz reconocida para varias generaciones de oyentes y espectadores.
Su fallecimiento supone la pérdida de una figura conocida en el ámbito periodístico y radiofónico de Canarias, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional.
- Pedrola llega a Riazor y la UD Las Palmas se juega 40 millones en la finalísima
- Ya es oficial: la misa del papa será el 11 de junio y la UD Las Palmas jugaría el partido de vuelta del playoff en Gran Canaria el día 10 si acaba cuarta
- El presidente de la UD Las Palmas Ramírez socorre al Granca: 'Las miradas no deben dirigirse a los políticos buscando responsables; el deporte es así
- DIRECTO | Valencia Basket - CB Gran Canaria
- ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
- Un conductor ebrio atropella a tres personas, dos de ellas menores, y huye en Las Palmas de Gran Canaria
- Un aparatoso accidente entre un coche y una guagua deja un herido en Las Palmas de Gran Canaria
- El doloroso comunicado del CB Gran Canaria tras su consumado descenso