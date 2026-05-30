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Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres

El veterano profesional de radio y televisión falleció este sábado en su domicilio de la capital grancanaria tras sufrir un infarto fulminante

Armando Marcos Placeres

Armando Marcos Placeres / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Armando Marcos Placeres, periodista titulado y locutor profesional de radio y televisión, ha fallecido este sábado en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria a los 78 años de edad, víctima de un infarto fulminante.

La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de profesión, que recuerdan su extensa trayectoria vinculada al mundo de la comunicación y su cercanía tanto dentro como fuera de los medios.

Una vida ligada al periodismo y la comunicación

Armando Marcos Placeres dedicó gran parte de su vida al ejercicio del periodismo y a la locución profesional en radio y televisión. A lo largo de los años compartió su experiencia con numerosos compañeros del sector, convirtiéndose en una voz reconocida para varias generaciones de oyentes y espectadores.

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Su fallecimiento supone la pérdida de una figura conocida en el ámbito periodístico y radiofónico de Canarias, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional.

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