Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres

Armando Marcos Placeres, periodista titulado y locutor profesional de radio y televisión, ha fallecido este sábado en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria a los 78 años de edad, víctima de un infarto fulminante.

La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de profesión, que recuerdan su extensa trayectoria vinculada al mundo de la comunicación y su cercanía tanto dentro como fuera de los medios.

Una vida ligada al periodismo y la comunicación

Armando Marcos Placeres dedicó gran parte de su vida al ejercicio del periodismo y a la locución profesional en radio y televisión. A lo largo de los años compartió su experiencia con numerosos compañeros del sector, convirtiéndose en una voz reconocida para varias generaciones de oyentes y espectadores.

Noticias relacionadas

Su fallecimiento supone la pérdida de una figura conocida en el ámbito periodístico y radiofónico de Canarias, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional.