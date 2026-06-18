Muere Antonio Gil Álamo, exconcejal y expresidente de varias entidades de Gáldar

El municipio de Gáldar despide a Antonio Gil Álamo, quien falleció este jueves a los 88 años de edad tras una larga trayectoria vinculada a la vida pública, social, cultural y deportiva de la ciudad. Su participación en distintas instituciones locales y su paso por la política municipal lo convirtieron en una figura conocida y respetada en el municipio del noroeste de Gran Canaria.

Antonio Gil Álamo, residente en la calle Naira, formó parte de la Corporación municipal de Gáldar entre 1992 y 1996. Durante ese periodo desempeñó responsabilidades como concejal en las áreas de Deportes y Policía, participando en la gestión de asuntos relacionados con estos servicios municipales.

Su implicación con la vida pública fue más allá de su etapa como edil. A lo largo de los años mantuvo una estrecha relación con diferentes colectivos y organizaciones locales, contribuyendo al desarrollo de iniciativas en ámbitos tan diversos como la cultura, el deporte y el asociacionismo.

Vinculado a entidades sociales, culturales y deportivas

Entre las responsabilidades que asumió destaca su presidencia del Casino de Gáldar, entidad que dirigió entre 2001 y 2012. También estuvo al frente del Club Deportivo San Isidro entre 1977 y 1981, además de presidir la Agrupación Musical Facaracas, una de las formaciones culturales más reconocidas del municipio.

Asimismo, ejerció como presidente de Adeigal (Agrupación de Independientes Galdenses), formación política de ámbito local con presencia en la historia reciente del municipio.

Condolencias del Ayuntamiento de Gáldar

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, trasladó en nombre de la Corporación municipal y de la ciudadanía sus condolencias a familiares y allegados.

El regidor destacó la implicación de Antonio Gil Álamo en distintos ámbitos de la vida local y puso en valor su disposición a colaborar en iniciativas destinadas al desarrollo del municipio. También recordó la huella que dejó en las diferentes organizaciones que presidió a lo largo de su trayectoria.

Una figura reconocida en Gáldar

Casado con Antonia Reyes, conocida popularmente como Minerva, Antonio Gil Álamo deja cuatro hijos —Mercedes, Antonio, Pino María y Manuel— y siete nietos.

Su capilla ardiente ha quedado instalada en la sala 3 del Tanatorio Municipal de San Isidro. Según ha informado el Ayuntamiento de Gáldar, el responso se celebrará este viernes 19 de junio a las 12.00 horas en el propio tanatorio, mientras que el sepelio tendrá lugar a las 14.00 horas en el cementerio municipal.