Muere Ignacio "Senso" Morales, el histórico Pollo de La Vegueta y referente de la lucha canaria en Lanzarote
El exluchador falleció el pasado sábado a los 78 años tras una larga enfermedad tras dejar su legado en el Club de Lucha Tinajo
La lucha canaria despidió el fin de semana a una de sus figuras más representativas en Lanzarote. Ignacio "Senso" Morales Acosta, conocido en los terreros como el Pollo de La Vegueta, falleció el pasado sábado 4 de julio a los 78 años de edad, tras varios años conviviendo con una enfermedad que había deteriorado progresivamente su estado de salud.
El funeral se celebró al día siguiente en la iglesia de San Roque, en Tinajo, y posteriormente recibió sepultura en el cementerio municipal de la localidad.
Una vida ligada al Club de Lucha Tinajo
Ignacio Morales inició su trayectoria deportiva en 1966, coincidiendo con la fundación del Club de Lucha Tinajo. Desde sus comienzos formó parte de una generación que contribuyó al crecimiento de este deporte tradicional en Lanzarote y dejó su huella sobre los terreros de la isla.
Quienes compartieron con él su etapa deportiva destacan valores como la fuerza, la destreza y la nobleza, cualidades que marcaron tanto su forma de competir como su comportamiento fuera del ámbito deportivo.
Con el sobrenombre de Pollo de La Vegueta, Morales se convirtió en un luchador muy conocido dentro de la lucha canaria y en una persona apreciada por aficionados y compañeros.
Reconocimiento a su trayectoria
Su aportación a este deporte fue reconocida en 2016, cuando recibió la distinción de Cachorro de Honor otorgada por la Orden del Cachorro Canario de Lanzarote, una entidad que trabaja por la conservación y difusión de las tradiciones y la cultura del archipiélago.
Este reconocimiento puso en valor su vinculación durante décadas con la lucha canaria y su contribución a una modalidad deportiva considerada uno de los principales símbolos de la identidad cultural de Canarias.
Con su fallecimiento desaparece uno de los históricos del Club de Lucha Tinajo, cuya trayectoria permanece unida a los primeros años de la entidad y a la evolución de la lucha canaria en Lanzarote.
Teresita Cabrera Quintero es la viuda de Senso. Ambos tenían dos hijas, Mónica Luz y María Celeste Morales Cabrera, y dos nietos.
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