Muere Jaime Lleó Kühnel, referente de la abogacía lanzaroteña tras más de cuarenta años de ejercicio

El abogado Jaime Lleó Kühnel, uno de los profesionales más reconocidos y respetados de la abogacía lanzaroteña, falleció este miércoles, dejando un profundo pesar entre compañeros de profesión, clientes y numerosas personas que tuvieron la oportunidad de conocerle a lo largo de una trayectoria que se prolongó durante más de cuarenta años en la isla.

Lleó Kühnel desarrolló gran parte de su vida profesional en Lanzarote, donde se consolidó como un letrado de reconocido prestigio gracias a su rigor, dedicación y compromiso con el ejercicio de la abogacía.

Su figura estuvo ligada durante décadas al ámbito jurídico insular, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de profesionales.

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