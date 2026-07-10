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Muere Eugenio Suárez-Galbán Guerra, Hijo Adoptivo de Guía y referente de la literatura hispánica

El escritor, ensayista y profesor universitario desarrolló una destacada trayectoria académica y literaria, manteniendo durante décadas un estrecho vínculo con el municipio grancanario

Eugenio Suárez Galbán Guerra, Hijo Adoptivo de Guía

Eugenio Suárez Galbán Guerra, Hijo Adoptivo de Guía / LP/DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La cultura grancanaria despide a Eugenio Suárez-Galbán Guerra, Hijo Adoptivo de Guía, profesor universitario, crítico literario, ensayista, novelista y poeta, fallecido este jueves en Estados Unidos, país en el que residía. El Ayuntamiento de Guía ha trasladado su pésame a familiares y allegados y ha destacado la estrecha relación que el escritor mantuvo siempre con el municipio.

Nacido en Nueva York en 1938, Suárez-Galbán era descendiente de una familia guiense emigrada a Cuba durante el siglo XIX. Licenciado en Sociología por el Boston College y doctor en Filología Románica por la Universidad de Nueva York, desarrolló una dilatada carrera académica vinculada a distintas universidades internacionales y una trayectoria literaria de más de tres décadas.

Durante su formación tuvo como profesores a figuras como Francisco Ayala, Ernesto Da Cal, Carmen Aldecoa y José Olivio Jiménez. En 1963 obtuvo una beca Huntington en la Facultad de Filosofía y Letras y un año más tarde recibió el Premio Huntington por su estudio sobre Lazarillo de Tormes. Tras doctorarse en 1967, regresó definitivamente a España en 1975.

Eugenio Suárez Galbán durante la lectura del Pregón de las fiestas de La Virgen 2001 en el teatro Hespérides (1)

Eugenio Suárez Galbán durante la lectura del Pregón de las fiestas de La Virgen 2001 en el teatro Hespérides (1) / LP/DLP

A lo largo de su carrera cultivó la novela, el ensayo, la crítica y la poesía. En 1982 obtuvo el Premio Sésamo por Balada de la guerra hermosa y posteriormente publicó obras como Como una brisa triste, los poemarios Lima, Lezama y Última soledad de César Vallejo y otras soledades, además del libro de relatos Los potros de bárbaros atilas y otros cuentos.

Su relación con Guía fue constante y profunda. El municipio inspiró escenarios y personajes de parte de su producción literaria y también fue un reconocido estudioso de la obra del poeta guiense Manuel González Sosa. En 2001 fue el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas Patronales de La Virgen en el Teatro Hespérides, un discurso que continúa siendo recordado entre los más significativos de la historia reciente de las celebraciones.

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El Ayuntamiento ha querido recordar su figura como la de un intelectual estrechamente ligado a Guía, cuya aportación contribuyó a proyectar el nombre del municipio más allá de Canarias gracias a una destacada trayectoria literaria y académica.

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