Muere Melquiades García, conocido líder vecinal de Arrecife

La ciudad de Arrecife despide a Melquiades García Montelongo, presidente de la Asociación de Vecinos Los Pitufos y Los Geranios, del barrio de Tinasoria, tras conocerse este domingo su fallecimiento.

El alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, y el concejal de Festejos, Echedey Eugenio, han expresado públicamente sus condolencias a la familia, amistades y vecinos, destacando la trayectoria de García tanto como representante vecinal como por su etapa profesional en el Ayuntamiento.

Un referente del movimiento vecinal en Tinasoria

Melquiades García era una figura conocida en el barrio de Tinasoria, donde ejercía como presidente de la asociación vecinal y también desempeñaba responsabilidades al frente de la Comisión de Fiestas.

Desde estos cargos participó activamente en distintas iniciativas dirigidas a mejorar el entorno del barrio y canalizar las demandas de los residentes. Según ha señalado el Ayuntamiento, mantuvo una estrecha colaboración con el grupo de gobierno municipal durante los proyectos de transformación impulsados en esta zona de la capital.

El alcalde destacó especialmente su implicación en la mejora del barrio y su disposición permanente para trabajar en beneficio de los vecinos.

Publicación de Facebook sobre la muerte de Melquiades García, líder vecinal de Arrecife.

Una vida ligada a Arrecife

Además de su faceta como representante vecinal, Melquiades García desarrolló buena parte de su vida laboral en el Ayuntamiento de Arrecife, donde trabajó hasta su jubilación hace algunos años.

Yonathan de León recordó que era una persona muy apreciada entre sus compañeros por su carácter cercano, su amabilidad y su sentido del humor, cualidades que, según indicó, también marcaron su relación con los vecinos y con las personas que compartieron proyectos con él.

La noticia de su muerte se conoció en una jornada especialmente simbólica para la ciudad, coincidiendo con la celebración, en la tarde de este domingo, de la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen desde el barrio de Valterra, un lugar con el que Melquiades García mantenía un vínculo personal desde su infancia y juventud, al pertenecer a una familia de pescadores de la zona.

El concejal de Festejos de Arrecife, Echedey Eugenio, muestra su pesar por la muerte de Melquiades García

El legado de Melquiades en Arrecife

Echedey Eugenio recordó a Melquiades García como una persona que dejó una huella entre quienes compartieron con él proyectos vecinales y actividades organizadas en el municipio.

Durante años, Melquiades García desarrolló una intensa labor dentro del movimiento vecinal de Arrecife. Quienes trabajaron junto a él coinciden en señalar su cercanía, su capacidad para favorecer el diálogo y su interés por defender las necesidades de Tinasoria.

El edil de Festejos subrayó que entendía el compromiso con los vecinos como una forma de contribuir al bienestar colectivo y recordó que siempre mantenía una actitud abierta para colaborar en cualquier actividad que beneficiara al barrio.

Además de su trabajo como representante vecinal, García fue durante años empleado del Ayuntamiento de Arrecife, donde también era conocido por su trato cercano con compañeros y ciudadanos.

Una labor que permanecerá en Tinasoria

El concejal de Festejos afirmó que su ausencia se dejará sentir en numerosos momentos de la vida del barrio, especialmente durante las celebraciones populares, las reuniones vecinales y las actividades en las que participaba habitualmente.

En su mensaje, destacó que quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo conservarán el recuerdo de una persona comprometida, cercana y siempre dispuesta a colaborar con los demás.

Las muestras de afecto conocidas desde que se hizo pública la noticia reflejan el reconocimiento que Melquiades García había cosechado entre vecinos, representantes institucionales y personas vinculadas al tejido asociativo de Arrecife.

Con su fallecimiento, Tinasoria pierde a uno de sus representantes más activos, mientras que su trayectoria queda ligada al trabajo desarrollado durante años en favor del barrio y de sus vecinos.

El velatorio comienza esta tarde

La familia instalará el velatorio este domingo desde las 17:00 horas en el Tanatorio Enalta, en Arrecife, donde vecinos, amigos y representantes institucionales podrán darle el último adiós.

Con su fallecimiento, Tinasoria pierde a una de las personas más vinculadas al movimiento asociativo del barrio, donde desarrolló durante años una intensa actividad en representación de sus vecinos y colaboró con distintas iniciativas sociales y festivas.