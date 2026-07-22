Muere Raimundo Mendoza Díaz, vecino de Piso Firme que dio nombre a una calle de Gáldar

El municipio de Gáldar despide a Raimundo Mendoza Díaz, conocido popularmente como 'Mundo', quien falleció este martes a los 85 años. Muy vinculado al barrio de Piso Firme, fue una figura reconocida por su compromiso con la comunidad y por las numerosas iniciativas con las que contribuyó al desarrollo de la zona, hasta el punto de que desde 2013 una calle lleva su nombre

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, trasladó públicamente sus condolencias a la familia y destacó la huella que deja Raimundo Mendoza entre los vecinos de Piso Firme.

El regidor recordó que fue una persona comprometida con su entorno y señaló que su legado permanecerá tanto en el barrio como en la memoria de quienes compartieron con él diferentes etapas de su vida.

Raimundo Mendoza Díaz estaba casado con Lucía y era padre de cinco hijos. A los 33 años, después de adquirir unos terrenos en Piso Firme, puso en marcha un negocio dedicado a la venta de materiales de construcción y pienso para animales.

Su ayuda facilitó la construcción de numerosas viviendas

Según recuerda el Ayuntamiento, la actividad de su empresa fue más allá del ámbito comercial. Muchos vecinos pudieron acceder a materiales para levantar sus viviendas gracias a la colaboración y el apoyo que prestó durante años.

Ese espíritu de ayuda también quedó reflejado en una de las decisiones más recordadas de su trayectoria. En 2013 cedió gratuitamente al Ayuntamiento un solar de su propiedad para hacer posible la apertura de una nueva vía pública en Piso Firme.

Como reconocimiento a este gesto, el Consistorio decidió dar su nombre a la calle construida sobre esos terrenos. Durante el acto de inauguración, Raimundo Mendoza explicó, visiblemente emocionado, que su único objetivo había sido "hacerle el bien" a sus vecinos.

Reconocido por su aportación al municipio

El reconocimiento institucional continuó años después. En 2018, el Ayuntamiento de Gáldar y la Asociación de Vecinos de Piso Firme le rindieron homenaje dentro de un acto dedicado a personas que, con su trabajo y colaboración, habían contribuido al crecimiento y desarrollo de Gáldar y de sus diferentes barrios.

Con su fallecimiento desaparece una figura muy conocida en Piso Firme, donde su implicación vecinal y su disposición para colaborar con quienes lo necesitaban le valieron el reconocimiento de instituciones y residentes.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio municipal de San Isidro. El funeral se celebrará este miércoles 22 de julio a las 16:30 horas, tras el cual tendrá lugar la incineración.