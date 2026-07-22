La Vela latina dice adiós a Paco Campos, "moralista de toda la vida"

Día triste para el deporte vernáculo de la Vela latina canaria con el último adiós de todo un histórico como lo fue Paco Campos García (Las Palmas de Gran Canaria, 1934) que fallecía en el día de hoy a los 92 años. Paco Campos, como era querido y respetado en el ambiente boteros fue parte de importante de la historia del Poeta Tomás Morales como tripulante desde la década de principio de los sesenta, cuando el deporte de la Vela latina regresa a la bahía después de una ausencia de más de 15 años y cuando el auge era enorme para ver cada fin de semana las pegas a lo largo del campo de regata capitalino con los históricos Porteño, Minerva, Perico, Santa Catalina etc..

Paco Campos se crio en el desaparecido barrio de Las Tenerías (carretera angosta que cruzaba las fincas de La Vega de San José de norte a sur y muy cerca del mar del que recibió sus primeros destellos de pasión por un deporte como la vela latina canaria que fue parte importante de su vida y de su fidelidad a un bote, el Poeta Tomás Morales y como el mismo decía, “me considero un moralista de toda la vida”.

Navegó y compartió con los mejores patrones de la época como lo fueron Gabriel Bruno, Juan Picarraña y Juan Izquier entre otros y con tripulantes del nivel de Paco Jerez, Ismael, Agustín Garruño, Juan Méndez, Juan el de Candelaria y más adelante con Arístides Santana, Víctor Regalado y Paco Santana. Su primer puesto en el bote fue el de razonar los estay y también para ir a la mura y cobrar el retorno.

En lo profesional, su vida la dedicó a la carpintería y el guiño a la carpintería de ribera. Por sus manos y de sus conocimientos pasaron la creación de muchas embarcaciones junto con el también añorado Eusebio Diaz con el que construyeron el actual Poeta Tomás Morales. También tuvo sus pinitos en la construcción de velas que las utilizo los casos del Tomas Morales y San José… La federación de vela latina canaria en el 2024 y en la etapa de Bernardo Salom de presidente le hacía un reconocimiento por su trayectoria a lo largo de su vida como carpintero de ribera.

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Desde estas líneas dar el más sentido pésame a sus familiares y amigos.