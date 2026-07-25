Muere el psiquiatra Rafael Inglott, figura clave en la transformación de la salud mental en Canarias

El especialista en psiquiatría Rafael Inglott ha fallecido, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia sanitaria de Canarias. Reconocido como una de las figuras más ilustres de su especialidad en el archipiélago, Inglott fue el principal artífice de la profunda transformación que experimentó la asistencia psiquiátrica en las islas durante las últimas décadas. Además fue nombrado hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria en 2019.

A lo largo de su trayectoria, estuvo al frente del Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria, lugar desde donde impulsó un cambio radical de modelo asistencial. Como parte de una nueva generación de psiquiatras, abogó firmemente por la desinstitucionalización de los pacientes, defendiendo la idea de que la recuperación y el tratamiento debían priorizar el entorno familiar y comunitario frente al internamiento prolongado.

Este enfoque de la psiquiatría moderna propició el progresivo cierre de los antiguos manicomios, una medida que marcó un antes y un después en la atención médica, no sin suscitar un intenso y prolongado debate social sobre el impacto que la falta de recursos comunitarios tuvo posteriormente en las familias y en el desamparo de muchos enfermos.

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Además de su labor en el ámbito hospitalario, Rafael Inglott desempeñó un papel fundamental en el cuidado de sus propios compañeros de profesión al convertirse en el primer director del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio Oficial de Médicos, una iniciativa pionera dedicada al tratamiento de problemas psicológicos y adicciones entre los colegiados. Su fallecimiento marca el adiós a un referente histórico cuyo legado sigue definiendo el debate sobre la salud mental en la actualidad.