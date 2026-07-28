Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
La grancanaria, de 52 años, desarrolló toda su trayectoria profesional en la multinacional Bosch
Leticia María Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte Ojeda, falleció en la madrugada del martes en Pfullingen (Alemania), a los 52 años.
Antigua alumna del Colegio Alemán de Las Palmas de Gran Canaria, se trasladó posteriormente a Madrid para cursar en ICADE el programa de estudios económicos hispano-alemanes E-4. Completó su formación en la Universidad Politécnica de Reutlingen, donde fue reconocida como la alumna extranjera más destacada de su promoción.
Su brillante expediente académico le abrió las puertas de la multinacional Bosch, empresa en la que desarrolló toda su trayectoria profesional. Trabajó en el área financiera y de control de gestión de distintas fábricas del grupo en varios países. Sus responsabilidades la llevaron a viajar con frecuencia para participar en la implantación de nuevos sistemas de organización contable.
Era madre de tres hijas, Paula, Elena y Selma.
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