Juanma García, miembro de Krull, maestro canario de la guitarra y del rock

Nuestro amigo y genial guitarrista Juanma García nos acaba de dejar, seguramente el mejor guitarra que ha dado la historia del rock canario, miembro original de los maestros e históricos Krull, muy posiblemente la mejor banda que han dado nuestra querida Canarias. A principio de los años 80, continuando el legado de otros grupos insignes del rock canario como Prana, unos “pibes” de Las Palmas de Gran Canaria estremecen el rock insular con temas emblemáticos e himnos. Tales como Hijos de la calle, Arcangel,Tiempos de guerra y el señero Acero canario, título homónimo de su primera maqueta, que recientemente acaba de ser lanzada en formato de vinilo por Flynn Records, discográfica italiana.

Junto a sus compañeros de Krull, ahí estaba Juanma mostrando toda su técnica, virtuosismo y sentimiento a un nivel de lo mejor del panorama nacional e internacional, que quedaría asimismo plasmado en el memorable primer disco de dicho grupo, “Hasta el límite”. Tras un paréntesis, Juanma regresa a la banda para seguir tocando en directo el segundo e increíble disco que Krull habían grabado en su ausencia, “Simplemente Fuerte”, pienso que su trabajo más completo. En esta época de principios de los 90, Krull con Juanma realizan una serie de conciertos grabados en la memoria de los que estuvimos allí gozandolos, como el “Campus rock” en Tafira junto a otras bandas relevantes, como Celtas Cortos, o su actuación en “Playa a tope” (Las Alcaravaneras).

Un poco más adelante, en la mitad de esta década, graban otro excelente disco, “Armas de Paz”, con la incorporación de otro maestro de la guitarra como es Fran Alonso, muy probablemente la mejor formación que ha tenido Krull. En esta obra, Juanma llega a una de sus cimas, en estado de plenitud, realizando un excelso trabajo en la guitarra; lo cual pudimos gozar en otro magnífico concierto de Krull para el recuerdo, en el mítico Pub La Calle, en la capital grancanaria, de la mano de otro histórico de la música, como es el promotor Juan Salan.

Era impresionante ver al mejor dúo que ha tenido el rock en Canarias, pienso, que formaba con su tocayo y otro miembro original de Krull, Juanma Rodríguez, creo, el vocalista más prodigioso que tenemos en las islas y el asombroso dueto de guitarras, el más logrado, con Juanma y Fran. Después de la separación de Krull, Juanma siguió deleitándonos con su guitarra en bandas como Tarkus junto al talento de Gustavo Alonso (el otro guitarrista fundador de Krull), o Sin Saldo, Dummies y en los principios de Ron Voodoo con Juanma Rodríguez a la voz, en esta ultima banda, junto a otros miembros fundadores de Krull, como es Javier González al bajo.

Además, él continuó su carrera como guitarrista solista con infinidad de composiciones, temas y trabajos grabados: todo un legado del que me honro poseer y custodiar, como oro en paño, gracias a la generosidad y cariño de Junama hacia un servidor, que trataremos de seguir difundiendo. En este sentido, mostrando una vez más su conciencia social que siempre le acompañó toda su vida, Juanma participó en un proyecto solidario y musical que impulsé contra la esclavitud infantil, en memoria del niño asesinado (mártir) por su compromiso por la justicia, Iqbal Masih, Se llamó “Iqbal Masih vive”, donde yo escribiría la letra de esta canción, y Juanma compuso y grabó las guitaras, con un muy brillante trabajo. Y que después sería regrabada en inglés, como The poor of the earth unite, por el grupo de otro de los participantes de dicho proyecto, el brillante músico peruano Nilver Perez y sus Revlin Project; con los que Juanma grabó otra muy buena canción, Fighters, dreamers. en el disco que aparecía dicha canción sobre Iqbal, “Beyond the Dreams”.

Pues hasta aquí esta cariñosa semblanza y entrañables recuerdos de Juanma, ya por siempre en la memoria y en el corazón: su arte y legado son eternos, su obra con Krull y tu carrera como solista son inmortales. Descansa en Paz con el Dios de la Vida, hermano. Espero, como te gustaba decir, juglar de la vida que sigas poniendo el alma en las cuerdas, tocando en el cielo como (con) los ángeles, como lo hacías en esta vida. Y algún día nos volvamos encontrar, para seguir eternamente juntos deleitándonos de una de nuestras pasiones, la buena música y el rock de calidad unida inseparablemente a nuestra amistad por siempre.