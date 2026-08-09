Muere a los 92 años Benigno López Monzón, fundador de Muebles Benigno

Telde y Valsequillo despiden a uno de los nombres vinculados a varias décadas de actividad comercial en Gran Canaria. Benigno López Monzón, fundador de Muebles Benigno, falleció este sábado 8 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria a los 92 años, según informa TeldeActualidad.

El empresario era viudo de María Hernández Monzón, conocida como Maruca, con quien levantó desde muy joven un proyecto familiar que acabaría formando parte de la historia del comercio de Telde. Una trayectoria ligada a aquellos años en los que la proliferación de establecimientos especializados hizo que el municipio llegara a ser conocido como la «ciudad del mueble».

Su historia empresarial, sin embargo, comenzó lejos de los grandes establecimientos de mobiliario y electrodomésticos que posteriormente caracterizarían al municipio.

Una historia que comenzó entre Valsequillo y Telde

Los orígenes de la pareja se encuentran en Valsequillo. Maruca trabajaba junto a su madre en una pequeña tienda dedicada a la venta de aceite y vinagre y fue allí donde conoció, cuando ambos eran todavía muy jóvenes, a Benigno.

Después de casarse, emprendieron juntos una nueva etapa en Telde. Inicialmente pretendían continuar con la actividad familiar de venta de alimentos en un inmueble situado en la calle Betancor Fabelo, pero el rumbo profesional del matrimonio terminó cambiando.

Benigno comenzó a comercializar máquinas de coser de la marca Alfa por el sur de Gran Canaria. Mientras él se ocupaba de las ventas, Maruca enseñaba costura a las clientas, formando un equipo que poco a poco fue ampliando su radio de actividad.

El crecimiento de aquel primer proyecto terminó abriendo la puerta a la comercialización de muebles y electrodomésticos, un sector que comenzaba a adquirir peso en Telde. De aquella apuesta nacería Muebles Benigno.

Uno de los nombres de la «ciudad del mueble»

La empresa abrió inicialmente sus puertas en la calle Diego Ramos Galván y posteriormente trasladó su actividad a la calle Ruiz, donde ocupó un inmueble de ocho plantas destinado a la exposición de muebles.

El edificio llegó a ser considerado durante años uno de los más altos de Telde, antes de la construcción de los grandes bloques residenciales de Jinámar. El establecimiento se convirtió así en uno de los negocios reconocibles de una época especialmente importante para el comercio local.

La actividad de establecimientos como Muebles Benigno coincidió con la expansión de un sector que terminó convirtiéndose en una de las señas comerciales de Telde. La concentración de empresarios dedicados a la venta de mobiliario y electrodomésticos contribuyó a extender la denominación de «ciudad del mueble» asociada al municipio.

Benigno y Maruca participaron de aquella transformación desde un negocio levantado prácticamente desde cero y con una fuerte implicación familiar.

Una vida en torno al mueble / Judith Pulido

Una empresa construida en familia

Maruca permaneció durante alrededor de 40 años detrás del mostrador del establecimiento, atendiendo a los clientes hasta su jubilación. Su carácter cercano y su dedicación al comercio fueron algunos de los aspectos recordados por su familia tras su fallecimiento.

El matrimonio tuvo tres hijos: Francisco Benigno, Mari Carmen y Tomás Joaquín López Hernández. Los dos primeros dieron continuidad a la tradición empresarial familiar mediante proyectos relacionados con la venta de electrodomésticos, mientras que el menor orientó su carrera profesional hacia la veterinaria.

Con el paso de las décadas, aquel proyecto iniciado por una pareja de apenas una veintena de años logró consolidar una amplia clientela y convertirse en uno de los establecimientos asociados al crecimiento comercial de San Gregorio y de Telde.

El último adiós será este domingo en Valsequillo

La capilla ardiente de Benigno López Monzón se encuentra instalada en el Velatorio Municipal de Valsequillo, según recoge TeldeActualidad. Familiares y allegados acompañarán este domingo 9 de agosto sus restos mortales.

La Celebración de la Palabra tendrá lugar a las 18.30 horas en el propio velatorio. A continuación, sus restos serán conducidos hasta el cementerio de Valsequillo, donde recibirán sepultura.

La familia ha comunicado además que la misa funeral se oficiará el martes 18 de agosto, a las 19.00 horas, en la parroquia de San Miguel Arcángel de Valsequillo.

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