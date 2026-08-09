Telde despide con pesar al empresario Benigno López Monzón, una figura ligada a la historia comercial de la ciudad

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, traslada, en su nombre propio, en el de la ciudad y de toda la Corporación municipal, su profundo pesar por el fallecimiento de Benigno López Monzón, histórico empresario y comerciante estrechamente vinculado a Telde durante buena parte de su vida y cuyo nombre forma parte de la memoria de varias generaciones de familias del municipio.

Peña expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y personas allegadas en estos momentos de dolor, haciendo extensivo el abrazo de la ciudad a quienes compartieron con Benigno López Monzón su trayectoria personal, familiar y profesional.

Aunque nacido en Valsequillo en 1934, Benigno López Monzón mantuvo durante décadas una profunda vinculación con Telde, ciudad en la que desarrolló una parte fundamental de su actividad empresarial y en la que su nombre quedó unido para siempre a Muebles Benigno, establecimiento dedicado a los muebles y electrodomésticos que llegó a convertirse en una referencia comercial para numerosas familias de Telde y de otros puntos de Gran Canaria.

Su historia fue también la de una generación de hombres y mujeres que, con escasos medios y mucho esfuerzo, fueron capaces de levantar sus propios negocios y contribuir con ellos al crecimiento económico y social de sus pueblos y ciudades. Benigno fue un hombre hecho a sí mismo, emprendedor y trabajador, que comenzó su trayectoria comercial desde abajo y consiguió consolidar un proyecto empresarial familiar reconocido y respetado.

"Hoy Telde no despide solamente a un empresario. Despide a una persona que forma parte de nuestra memoria colectiva. Durante muchos años, decir Benigno era hablar de comercio, de trabajo, de esfuerzo y de una forma cercana de atender y relacionarse con la gente. Hay nombres de establecimientos que con el paso del tiempo dejan de ser únicamente negocios para convertirse en parte de la historia cotidiana de una ciudad, y Muebles Benigno es uno de ellos", señala Juan Antonio Peña.

El alcalde recuerda especialmente la aportación de aquella generación de comerciantes al desarrollo de Los Llanos y del conjunto del municipio. "Antes de las grandes superficies y de las nuevas formas de consumo estaban nuestros comercios, nuestros empresarios y nuestras familias trabajando cada día detrás de un mostrador. Ellos ayudaron a construir el Telde comercial que conocemos. Benigno López Monzón pertenece a esa generación y su contribución merece nuestro reconocimiento y nuestra gratitud", afirma.

Pero su inquietud trascendió ampliamente su actividad empresarial. Benigno López Monzón desarrolló durante toda su vida una extraordinaria pasión por conservar la memoria y el patrimonio, reuniendo una importante colección de antigüedades, documentos y objetos relacionados con la vida cotidiana de Canarias. Una afición que comenzó siendo estrictamente personal y que con los años adquirió un indudable valor histórico y etnográfico.

También destacó por su pasión por el cine y la filmación. Con su cámara registró acontecimientos, celebraciones, costumbres y viajes que, décadas después, se convirtieron en valiosos testimonios audiovisuales de una época. Algunas de aquellas imágenes llegaron a ser recuperadas y proyectadas por instituciones culturales de Gran Canaria dentro de iniciativas destinadas precisamente a preservar el patrimonio audiovisual de las Islas.

"Benigno tuvo algo que hoy adquiere todavía más valor: la conciencia de guardar. Guardó objetos, recuerdos e imágenes porque entendió que detrás de las pequeñas cosas también se encuentra nuestra historia. Sin pretender ser historiador, terminó contribuyendo a conservar una parte de la memoria de Canarias", destaca Peña.

El primer edil subraya igualmente que su legado no puede medirse únicamente por aquello que construyó empresarialmente, sino también por el recuerdo que deja entre quienes lo conocieron. "Las ciudades se construyen con calles y edificios, pero su verdadera historia la escriben las personas. Benigno escribió algunas páginas de la historia comercial y social de Telde con su trabajo diario, con su empresa y con una vida dedicada al esfuerzo y a sus inquietudes".

Peña añade que "para muchas generaciones de teldenses, Muebles Benigno no necesita explicación. Forma parte de aquellos nombres que acompañaron durante décadas la vida cotidiana de nuestra ciudad. Detrás de ese nombre había una persona, una familia, trabajadores y muchísimas horas de esfuerzo. Hoy es justo detenernos para reconocerlo".

El alcalde concluye trasladando nuevamente el cariño de Telde a su familia: "En estos momentos las palabras nunca son suficientes para aliviar una pérdida. A su familia y a todas las personas que lo quisieron quiero hacerles llegar, además de mis condolencias personales, el respeto y el afecto de toda una ciudad. Que encuentren consuelo en todo lo que Benigno construyó durante su vida y, sobre todo, en la huella que deja en quienes tuvieron la suerte de conocerlo. Telde guardará también una parte de su memoria. Descanse en paz".