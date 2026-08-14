Moya y el norte de Gran Canaria despiden a Isidro Galván, su exalcalde más longevo

La política municipal del norte de Gran Canaria despide a una de sus figuras históricas. Isidro Galván Quevedo, exalcalde de la Villa de Moya, ha fallecido después de haber permanecido durante 24 años al frente del Ayuntamiento, entre 1979 y 2003. La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha trasladado sus condolencias a la familia y a la Corporación municipal moyense.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada no solo a Moya, sino también a la cooperación entre los municipios de la comarca. Durante su etapa como alcalde, Moya se incorporó en 1987 a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, entidad que posteriormente el propio Galván llegaría a presidir en dos ocasiones.

Dos etapas al frente de la Mancomunidad

Isidro Galván ocupó la Presidencia de la Mancomunidad del Norte por primera vez en 1994 y volvió a asumir esta responsabilidad en 2001, cuando todavía ejercía como alcalde de Moya.

La institución supramunicipal ha querido destacar especialmente su aportación al desarrollo conjunto de los municipios del norte de la isla y su defensa de la colaboración entre administraciones locales.

En su mensaje de despedida, la Mancomunidad expresa su «reconocimiento y profundo agradecimiento» por el compromiso demostrado por el exalcalde y por la labor que desarrolló durante su trayectoria pública «en favor del progreso y el desarrollo» de la comarca.

Una trayectoria ligada a Moya y al norte de Gran Canaria

Galván llegó a la Alcaldía de Moya en 1979, coincidiendo con el inicio de la etapa de ayuntamientos democráticos, y permaneció en el cargo hasta 2003. Fueron más de dos décadas vinculadas a la gestión municipal y a una etapa de importantes transformaciones para los municipios grancanarios.

La presidenta de la Mancomunidad del Norte, en representación de todos los miembros de la entidad, ha trasladado personalmente el pésame tanto a los familiares de Isidro Galván como a la Corporación de la Villa de Moya.

La institución destaca igualmente su contribución al «fortalecimiento de la cooperación entre los municipios» que forman parte de la Mancomunidad, una entidad a la que el municipio que gobernaba se incorporó durante su mandato.

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Con su fallecimiento, Moya y el norte de Gran Canaria despiden a un dirigente que dedicó 24 años a la Alcaldía y que participó activamente en la construcción de una estrategia de colaboración entre los municipios de la comarca.