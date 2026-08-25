Adiós a Luis Penichet, parte de la historia de Tamaraceite

Hay personas que, cuando se marchan, dejan un vacío difícil de explicar. Y hay otras que, además, se llevan consigo una parte de la memoria de un barrio. José Luis Penichet Diepa (1941-2026), conocido por Penichet, era de esos hombres. Con su partida se va un amigo, pero también un auténtico defensor de la historia de Tamaraceite y de su gente.

Luis fue un hombre sencillo, trabajador y de trato amable. Durante su vida conoció diferentes oficios y trabajos. Estuvo vinculado a la agricultura con los Betancores, trabajó en los tomateros de Los Giles y también en Piensos Biona. Pero si hubo una gran pasión que marcó su vida, esa fue el fútbol. Y, por encima de todo, el Real Madrid, del que fue un seguidor incondicional y de su UD Las Palmas y el Tamaraceite.

Sin embargo, quienes tuvimos la suerte de conocerlo sabemos que Luis era mucho más que un aficionado al fútbol. Era generoso, cercano y profundamente comprometido con su barrio. Quería a Tamaraceite con locura y la defendía con la misma pasión con la que hablaba de sus vecinos, de sus historias y de aquel Tamaraceite de antes que llevaba siempre en el corazón.

Era un auténtico pozo de sabiduría. Coleccionaba recortes de periódicos, revistas y cualquier publicación en la que apareciera algo relacionado con Tamaraceite. Guardaba fotografías, noticias, recuerdos y pequeños tesoros que para cualquiera podían parecer insignificantes, pero que para él eran la memoria viva de su pueblo.

Luis Penichet, parte de la historia de Tamaraceite / LP/DLP

Uno de los momentos más bonitos que compartimos fue nuestra colaboración en la publicación del libro “Tamaraceite, pasión por el fútbol”. Luis fue fundamental para recuperar una parte de aquella historia. No se limitó a sacar de sus archivos las fotografías que había ido recopilando durante años. Tocó puertas, buscó a jugadores de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, habló con ellos, recuperó momentos fotográficos y reconstruímos, pieza a pieza, historias que corrían el riesgo de desaparecer.

Durante algunos años compartimos el día a día alrededor de aquellas fotografías. Él me mostraba una imagen y, detrás de ella, aparecía toda una historia. Me hablaba de quiénes eran aquellos jugadores, de sus familias, de dónde vivían, de los partidos, de las anécdotas y de aquel Tamaraceite que él había conocido de niño. Después, yo intentaba poner por escrito todo aquello que Luis conservaba en su prodigiosa memoria.

Sentía un enorme orgullo al hablar de su infancia entre estanques, plataneras y acequias. Recordaba con especial cariño las travesuras de niño junto a su inseparable amigo Luciano, correteando por la Cruz del Ovejero y aquellos otros lugares que hoy forman parte de la memoria de un Tamaraceite que ya casi no existe.

También fue un enamorado de los coches. Los cuidaba, los mimaba y estaba pendiente de ellos con una dedicación que solo puede tener quien establece con las cosas que quiere una relación muy especial. Para Luis, el coche había que cuidarlo, mantenerlo y tenerlo siempre como un pincel.

Pero, por encima de todas sus aficiones, estaba su gente. Sus vecinos, sus amigos, los hombres y mujeres de Tamaraceite. Luis tenía esa capacidad tan especial de hacer sentir cercano a quien se acercaba a él. Y quizás por eso su recuerdo permanecerá durante mucho tiempo entre quienes compartieron su vida.

Hoy quiero recordarlo precisamente así: con sus historias, sus fotografías, sus recortes de prensa, sus conversaciones interminables sobre fútbol y sobre Tamaraceite. Con aquella memoria privilegiada que parecía no tener fin y con su enorme generosidad para compartirla.

Se nos va Luis Penichet, pero quedan sus recuerdos. Quedan las fotografías que ayudó a rescatar, las historias que nos contó y, sobre todo, queda una parte de Tamaraceite que él se empeñó en conservar para que las nuevas generaciones pudiéramos conocerla. Estoy seguro de que allá donde esté seguirá hablando de fútbol, defendiendo a Tamaraceite y recordando aquel pueblo de su infancia entre estanques, plataneras y acequias.

Echaré de menos Luis tus almanaques por Navidad y las llamadas telefónicas en la hora de la siesta o el sonido del timbre y mis hijos llamándome: “es Penichet”.

Desde estas líneas quiero enviar un fuerte y afectuoso abrazo a sus hijos y a su esposa. En estos momentos de dolor, solo puedo decirles que tuvieron a su lado a un hombre bueno, generoso y profundamente enamorado de su Tamaraceite, pero también orgulloso de su familia sobre todo de sus hijos a los que amaba con locura.

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Gracias, Luis, por tu amistad. Gracias por tantas historias. Gracias por ayudarnos a no olvidar. Tamaraceite pierde a uno de sus grandes guardianes de la memoria. Yo pierdo a un amigo. DEP.