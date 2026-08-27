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Muere Antonio Torres, uno de los fundadores de Radio ECCA

El docente participó en la creación en 1965 de una iniciativa que llevó la formación a miles de hogares cuando la radio era una de las principales vías de comunicación

Antonio Torres Flores.

Antonio Torres Flores. / LP/DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Antonio Torres Flores, uno de los fundadores de Radio ECCA, ha fallecido este jueves. Su trayectoria está vinculada al nacimiento de uno de los proyectos educativos con mayor recorrido en las Islas, una iniciativa que utilizó la radio como herramienta de enseñanza para acercar la formación a personas que no podían acudir a un centro educativo.

Nacido en Andalucía, Antonio Torres llegó a Canarias a comienzos de los años sesenta, una etapa en la que se vinculó al proyecto educativo que desembocaría en Radio ECCA. En 1965 participó en su puesta en marcha junto al equipo que impulsó una fórmula entonces innovadora: combinar las emisiones radiofónicas con materiales de estudio y el acompañamiento de tutores para crear un sistema de enseñanza a distancia.

Además de formar parte del grupo que puso en marcha la iniciativa, Antonio Torres desarrolló su labor como docente dentro de un modelo que permitió a miles de personas adultas iniciar o completar sus estudios. La propia institución ha destacado tras su fallecimiento su paciencia, tesón y vocación, así como su influencia en las generaciones de profesores que continuaron esa labor educativa.

La iniciativa surgió en un contexto en el que una parte de la población tenía dificultades para continuar sus estudios por motivos económicos, laborales o por la distancia hasta los centros educativos. La radio permitió que las clases llegaran directamente a los hogares y que miles de alumnos pudieran compatibilizar la formación con su vida diaria.

Una experiencia que traspasó Canarias

Con el paso de los años, Radio ECCA amplió su actividad y se convirtió en una referencia en la educación de personas adultas. El modelo nacido en Canarias se extendió a otros territorios y permitió la formación de cerca de tres millones de personas a lo largo de su trayectoria.

Desde sus comienzos, la entidad centró su trabajo en facilitar el acceso a la formación a quienes no habían podido completar sus estudios. Ese planteamiento convirtió a Radio ECCA en una herramienta especialmente vinculada a la formación de trabajadores, personas adultas y colectivos con dificultades para incorporarse al sistema educativo tradicional.

El reconocimiento en vida

La trayectoria de Antonio Torres fue reconocida antes de su fallecimiento. En 2025, coincidiendo con el 60 aniversario de Radio ECCA, Ingenio homenajeó a uno de los impulsores de la entidad. El municipio acogió en febrero un acto conmemorativo dedicado a sus fundadores y, meses después, El Carrizal celebró el tributo «Voz y compromiso. Tributo a Antonio Torres Flores».

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Ese mismo año, el Ayuntamiento de Ingenio le concedió el título de Hijo Adoptivo por su vinculación con el municipio y por su papel en la creación de un proyecto educativo que permitió a miles de personas acceder a la formación a través de la radio.

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