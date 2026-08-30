Fallece Eudaldo Gómez de Salazar

De Las Alcaravaneras, con arena en los pies y salitre en la piel se forjó un gran sindicalista, Eudualdo Gómez de Salazar, Eu. Comprometido con la defensa de las personas más vulnerables, convencido de la lucha de clases, antifascista e internacionalista. En la azotea de su casa y en la playa comenzó su socialización, con el ejemplo y la democrática educación de su mamá Milagritos y su papá Fernando.

Estudió en el barrio y entró a trabajar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en donde ejerció como presidente del Comité de Empresa representando al personal laboral municipal. En 2008 participó públicamente en las negociaciones sobre las horas extraordinarias de las trabajadoras y trabajadores municipales. También fue secretario de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento.

Nunca cesó en el compromiso social y estuvo presente en la brega hasta el final. Defensor de Sahara y Palestina Libre, por los derechos de todos los pueblos del mundo, por el NO a la guerra y el SI a la paz.

Su huella queda marcada en la vereda de quienes han dedicado su vida a construir un mundo más justo, un mundo en el que algún día termine la lucha de clases porque haya vencido la clase trabajadora.

Mi más sentido pésame a su hermana Mencia, a su hermano y a todas las personas allegadas.

Que la tierra te sea leve.

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