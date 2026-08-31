Muere Carlos Gracia, histórico presidente de la RFEdeA y una figura clave para el automovilismo canario

Gracia fue el mandatario que más años se ha mantenido al frente de la RFeDA, con 32 años desde 1984 al 2016, etapa en la que el automovilismo nacional escaló cotas importantes tanto en eventos como en apoyo a deportistas. Su vicepresidencia de la FIA le aportó muchos contactos y ello fue un motivo para abrir muchas puertas a nuestro deporte, recibiendo el reconocimiento de la entidad internacional como uno de sus baluartes. Nombrado con alto cargo honorífico tanto en la RFeDA como de la FIA.

Con Canarias, Gracia no todo fueron alabanzas, también hubo momentos complicados, pero siempre supo salir airoso y ganarse la confianza de los dirigentes isleños. Uno de los ejemplos fue cuando Luis Monzón compaginaba la participación como piloto y la de promotor del Rally El Corte Inglés, afirmando que: “Compaginar la faceta de promotor del Rally, con la de piloto de carreras en el mismo evento no está bien visto, Monzón ya sabe lo que pienso sobre este tema, es mayor de edad. Es inteligente y sabe diferenciador, lo que es ético y lo que no, lo positivo y lo negativo. Él sabrá lo que tiene que hacer”.

Pero también no dudó en reconocer a la afición canaria, de la que dijo: “La afición canaria es el centro de todo lo que rodea a los Rallys y en especial a su prueba de referencia –Rally El Corte Ingles-, son muy entendidos y por ello, hace unos años, la RFEA, a petición mía, se les nombró la ‘Mejor afición de España’.La afición isleña goza de mucho prestigio internacional.

Ya siendo la prueba grancanaria denominado Rally Islas Canarias-El Corte Inglés, acudió aportando sus valoraciones y asesoramiento deportivo para que el Comité Organizador, que dirigía y en la actualidad continua en ello, Germán Morales, consolide a la prueba grancanaria como una de las grandes de los certámenes internacional y nacional.

Para el presidente, en declaraciones del año 2016, comentaba que la seguridad había sido y es el apartado más preocupante “el público ha sabido entender que parte del evento está en sus manos y como tal, han sido responsables. Ello lo avala los informes positivos que obran en mi poder”, a continuación matizó “los recortes económicos nunca deben afectar a la seguridad del público ni de los participantes”.

Con el paso de los años el Rally de Canarias lograba ser puntuable para el Campeonato del Mundo de Rally-WRC, pudiendo Gracias ver su evolución y lo que un día parecía una utopía se convirtió en realidad.

En el contexto general, Carlos Gracia, siempre valoró a un nivel muy alto al automovilismo canario, con el que también fue exigente, pero con el paso del tiempo, su aportación queda en la memoria de muchos y en especial en la de Luis Monzón, al que le unía una gran amistad.

En su larga trayectoria como dirigente de la RFeDA, cuenta con logros como impulsar el desarrollo y la modernización del automovilismo deportivo en España. Impulsó una profunda renovación de las infraestructuras automovilísticas del país, que pasó de contar con escasas pistas a disponer de un sólido conjunto de circuitos modernos.

Destacando la expansión de circuitos: el panorama inicial, centrado en trazados como el Circuito del Jarama y el Circuito de Calafat, se amplió con la construcción de trazados como el Circuito de Barcelona-Cataluña, el Circuito Ricardo Tormo (Comunidad Valenciana) o el Circuito de Albacete, impulsados también por el auge del motociclismo. En este periodo, las competiciones de rally alcanzaron un mayor desarrollo, consolidando la modernización del deporte del motor en España y su proyección internacional.

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Durante su gestión al frente de la institución, logrando campeonatos mundiales Carlos Sainz y Fernando Alonso, los dos pilotos más relevantes en la historia del automovilismo español. Además, España logró integrar el Rally Catalunya-Costa Brava en el calendario del Campeonato Mundial de Rally.