Muere Hans Larsson, fundador del Café de París y referente de la pastelería en Gran Canaria

Gran Canaria despide a Hans Larsson, fundador del Café de París, que ha fallecido este 1 de septiembre a los 93 años, dejando tras de sí la huella de un emprendedor visionario que llegó a Canarias hace seis décadas con la ilusión de empezar una nueva vida y que terminó convirtiendo su proyecto familiar en uno de los nombres más reconocibles de la hostelería del sur de la isla. Su historia es la de un hombre que supo unir esfuerzo, pasión y dedicación hasta dejar un legado que permanecerá en la memoria de varias generaciones.

Nacido en Suecia, Hans Larsson llegó a las islas acompañado de valentía, trabajo y una mirada abierta hacia el futuro. Aquí encontró mucho más que un lugar donde vivir: encontró un hogar, una familia de amigos y una tierra a la que entregó su esfuerzo y su cariño durante toda su vida.

En enero de 1974, junto a su esposa Lillemor Larsson, puso en marcha el primer Café de París en Corona Blanca, una cadena que llegó a contar con hasta cuatro establecimientos en el sur de la isla. Este proyecto nació de la intuición, la elegancia y el deseo de crear algo diferente. Desde el principio cada detalle fue pensado con una visión adelantada a su tiempo: un nombre sencillo y universal, reconocible más allá de cualquier frontera, y una identidad propia marcada por sus característicos colores rosa, azul y blanco.

En 1974 puso en marcha el primer Café de París en Corona Blanca

Calidad

Pero el verdadero corazón del Café de París siempre estuvo en la calidad. Hans entendió que la excelencia se construía cada día, con dedicación y respeto por el oficio. Bajo esa filosofía, la pastelería artesanal se convirtió en la esencia de una marca que conquistó a residentes y visitantes: tartas, pasteles, mazarinas, chococos, biscuits, muffins y numerosos dulces elaborados con materias primas seleccionadas y con el cuidado de manos profesionales.

Con los años, aquel pequeño sueño familiar se transformó en un referente de la hostelería del sur de Gran Canaria. El Café de París pasó a ser mucho más que una pastelería: se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de recuerdos compartidos y una parada obligada para personas llegadas de todos los rincones del mundo.

Hans supo transmitir a su familia y a quienes trabajaron junto a él una forma de entender la empresa basada en la cercanía, la constancia y el amor por las cosas bien hechas. Su hijo Stefan Larsson continuó ese legado junto a José Monroy, que creció dentro de la compañía al mismo ritmo que la propia empresa, manteniendo viva una historia construida con esfuerzo y pasión.

Humilde y generoso

Más allá de sus logros profesionales, quienes conocieron a Hans recuerdan sobre todo al hombre: una persona buena, humilde, generosa y cercana. Su sonrisa permanente, su trato amable y su capacidad para hacer sentir especial a quien tenía delante fueron algunas de las cualidades que más perdurarán entre familiares, amigos, trabajadores y clientes.

Hans Larsson fue también parte del desarrollo turístico de Gran Canaria, una isla que quiso profundamente y a la que aportó una pequeña pero significativa parte de su identidad. Su legado no solo permanece en los establecimientos que llevan el nombre del Café de París, sino en las historias de todos aquellos que alguna vez se sentaron a compartir un café, un pastel o un momento especial bajo su inspiración.

Su familia recibirá las muestras de cariño en el Tanatorio de San Fernando de Maspalomas. La incineración tendrá lugar el 2 de septiembre a las 16.00 horas.