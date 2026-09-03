La Primera Ley del profesor Peña

Cuando uno fue chico llegó un mal día de junio con las notas a su casa de San Andrés. Una escabechina. En matemáticas, las nociones más básicas de la aritmética, la geometría y apenas un pisco de álgebra merecían una calificación final que rozaba el cero absoluto. Y en ciencias naturales, donde se impartían apenas unos pocos átomos de física que no iban mucho más allá de la manzana gravitatoria de Newton y la tabla periódica de los elementos, el resultado académico entraba directamente en la criogenización.

En casa, el rebumbio formado por aquella catastrófica cartilla de color verde emitida por el colegio hacía peligrar incluso la integridad física y, como castigo y manera de remendar el cataclismo, Sara Almeida agarró un teléfono empotrado en la pared y soltó un seco «ponme con Juan Antonio Peña». Cuando colgó, auguró el espanto con un «ahora sí que te vas a enterar».

En el marismo de aquella dramática atmósfera de salitre solo quedó flotando el rumor de la marea batiendo los callaos. Esa debía ser la banda sonora de la fin del mundo.

El plan era ciertamente siniestro. Utinsa ofrecía en aquella mitad de los 70 una suerte de línea transiberiana insular que unía el lejano San Felipe con la remota villa de Teror, donde aquel tal Juan Antonio Peña debía tener sus mazmorras con pizarra, las tizas de ácido clorhídrico y una fusta de siete puntas.

La idea era colocarse después del conduto del mediodía solo ante el peligro en la parada, recreando el pánico de un capítulo de La llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, sentarse en aquella renqueante guagua Pegaso de color azul sin amortiguadores y encomendarse al Santísimo hasta llegar a la villa, mientras el resto de la chiquillería se entregaba a la más absoluta de las pachorras en el turquesa del océano, cebando olas al ritmo del Stayin' Alive de los Bee Gees.

Con la dirección en un papel y con el jet-lag propio de un viaje desde la costa a los Urales grancanarios, ya solo quedaba tocar el timbre del castillo. Se abre una puerta y, tras un corto pasillo, aparece una habitación donde alongan con la mirada perdida otros seis o siete infelices y marginados de la sociedad académica, a la espera del justiciero Juan Antonio Peña.

La decepción fue absoluta cuando, por fin, se anuncia el hombre cruzando el quicio de aquella aula tan doméstica.

El supuesto ejecutor con apellido de tenique era, en realidad, propietario de una enorme sonrisa, de un hablar embaucador y de una evidente áurea de comprensión y cariño. Y se revelaba como una auténtica máquina de alegar un sinfín de novelerías que asociaba a las materias suspendidas, convirtiendo las detestadas matemáticas en el juego de la oca, la física en birilé y la química en un más que entretenido y parrandero laberinto de octetos de moléculas y valencias. Todo ello en una especie de circo de tres pistas, que tres pizarras tenía el aula, cada cual para una materia diferente.

En apenas días, aquellos seis o siete incautos llegados de los confines de la isla trasmutan en el precedente de una suerte de Club de los Poetas Muertos, con Peña ejerciendo de profesor John Keating, un hombre irrepetible capaz de transformar aquel desastre académico en una aventura extraordinaria y en una impagable lección de vida, la de aspirar a los sueños por la vía del conocimiento. Sobra decir que, llegado septiembre, el resultado superó el cum laude.

Paradójicamente, es justo un problema de física el que hace imposible meter en este espacio de texto -salvo que n tienda a infinito-, el interminable currículum académico y profesional de nuestro Peña, un genio a quien no desentonaría ver echándose un café con Sadi Carnot, padre de la termodinámica, o con Friedrich Wöhler, precursor de la química orgánica, materias de muy complejo marisquear pero que el profesor manejaba con la soltura de un malabarista.

Pero, más allá de su abrumadora trayectoria intelectual, lo insólito es cómo logró dominar la alquimia de la empatía en todos los ámbitos, desde el familiar al social -en la villa lo adoran-, pasando por el educativo, dejando tras de sí una luminosa estela de genuina admiración y respeto. Quizá lo lograra aplicando la Ley Cero de la Termodinámica: si dos sistemas están en equilibrio con un tercero, están en equilibrio entre sí.

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Se le echará en falta, sin duda, pero aquí lo único que ha traspuesto es la materia. Seguirá muy vivo y presente en los miles de alumnos que disfrutaron de su cátedra, en su no menos adelantada familia y en todos los que tuvimos la suerte de pasar por su aula de las tres pizarras, en las que una vez apareció por escrito la Primera Ley de la Termodinámica, la que sentencia que la energía, como la del propio Peña, no se crea ni se destruye, solo se transforma.