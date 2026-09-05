Muere Alberto Montoya, catedrático de Veterinaria de la ULPGC y una vez candidato a rector
El catedrático, ligado durante más de tres décadas a la Facultad de Veterinaria, desarrolló una amplia carrera docente e investigadora y concurrió a las elecciones al Rectorado de la ULPGC
José Alberto Montoya Alonso, catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y candidato a rector en una ocasión, falleció este viernes. Vinculado a la Facultad de Veterinaria desde 1991, desarrolló durante más de tres décadas su labor docente, investigadora y clínica en la Universidad grancanaria.
Licenciado y doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ejerció como profesor, Montoya se incorporó a la ULPGC a comienzos de los años noventa y obtuvo la cátedra en 1994. Desde entonces, desarrolló buena parte de su carrera en la Facultad de Veterinaria, tanto en la docencia como en la investigación.
Su trabajo científico se centró principalmente en la medicina interna y las enfermedades cardiorrespiratorias de los animales de compañía. Una de sus principales líneas de estudio fue la dirofilariosis, una enfermedad parasitaria sobre la que investigó durante buena parte de su trayectoria y que abordó también desde la relación entre la salud animal y la humana.
En 2016 obtuvo además el doctorado en Medicina por la ULPGC con una tesis dedicada a la infestación por Dirofilaria immitis en Canarias. A lo largo de su carrera dirigió trabajos de investigación y participó en numerosas publicaciones relacionadas con la cardiología veterinaria, las enfermedades parasitarias y las zoonosis.
Montoya tuvo también un papel relevante en la vida institucional de la Universidad. Se presentó a las elecciones al Rectorado en noviembre de 2016. En la primera ocasión obtuvo el 46,30% del voto ponderado frente al 53,70% de José Regidor. Cuatro años después volvió a concurrir y alcanzó la segunda vuelta ante Rafael Robaina, que se impuso con el 53,67% frente al 46,33% de Montoya.
Su trayectoria recibió distintos reconocimientos profesionales y académicos. En 2006 fue elegido Veterinario del Año y en 2017 ingresó como académico numerario en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. La ULPGC le concedió además el Reconocimiento a la Carrera Investigadora Universitaria correspondiente a 2022 en la rama de Ciencias de la Salud.
Quienes lo trataron de cerca, tanto en el ámbito profesional como entre sus amigos y familiares, lo recuerdan como una persona pasional, cariñosa y cercana.
Montoya mantuvo su actividad clínica e investigadora hasta fechas recientes. Seguía vinculado al Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC, donde coordinaba junto a Elena Carretón el área cardiorrespiratoria, y continuaba trabajando en enfermedades animales con implicaciones para la salud pública. Este mismo verano lideró el estudio que confirmó los primeros casos autóctonos de leishmaniosis canina detectados en Canarias.
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