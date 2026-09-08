Muere José Almeida Rodríguez, pocero del norte de Gran Canaria y padre del dueño del Restaurante Asador La Marisma

José Almeida Rodríguez, muy conocido en el norte de Gran Canaria, ha fallecido en la tarde noche del lunes 7 de septiembre. Su muerte ha causado pesar entre las personas que lo conocieron a lo largo de una vida marcada por un oficio tan duro como arriesgado: el trabajo en la llamada minería del agua.

Almeida Rodríguez dedicó buena parte de su trayectoria profesional a labores relacionadas con la búsqueda y extracción de agua para el campo. Desde muy joven trabajó como pocero, una actividad que en décadas pasadas obligaba a adentrarse en galerías y pozos a grandes profundidades para realizar catas y localizar recursos hídricos.

Una vida dedicada a buscar agua bajo tierra

José Almeida Rodríguez se inició desde temprana edad en un oficio que implicaba unas condiciones de trabajo especialmente exigentes. Como pocero, participó en la apertura de galerías y en trabajos de prospección destinados a localizar agua en diferentes niveles del subsuelo.

Estas labores podían desarrollarse a considerables profundidades y requerían afrontar importantes riesgos. Según el recuerdo difundido tras su fallecimiento, Almeida llegó a realizar trabajos de perforación y catas, además de las conocidas labores de búsqueda de agua en los niveles freáticos.

José Almeida Rodríguez / José Luis Suárez Santana

En ese contexto se desarrolló la vida laboral de José Almeida, cuyo oficio, además de exigente, estaba acompañado por unas condiciones económicas poco favorables, según el testimonio difundido con motivo de su fallecimiento.

Su hijo Paco Almeida dio el salto a la hostelería

Las dificultades asociadas a aquel trabajo también marcaron las decisiones de la siguiente generación. Su hijo Paco Almeida tuvo que desplazarse al sur de Gran Canaria en busca de nuevas oportunidades laborales.

Con el paso del tiempo, encontró en el sector de la hostelería y la restauración una actividad profesional que le permitió desarrollar su trayectoria y poner en marcha diferentes negocios.

Entre ellos se encuentra el Restaurante Asador La Marisma, establecimiento con el que su nombre ha quedado vinculado en el ámbito de la restauración.

Condolencias a la familia

La despedida ha estado acompañada de un mensaje de condolencia dirigido especialmente a sus hijos, Pino, Máximo y Paco, así como al conjunto de sus familiares.

El recuerdo de José Almeida queda ligado, especialmente, al norte de Gran Canaria y a una generación de trabajadores que desempeñaron oficios vinculados a la búsqueda y aprovechamiento del agua en la isla.

Su trayectoria como pocero representa una parte de la historia reciente de Gran Canaria, cuando la localización y extracción de recursos hídricos subterráneos constituían una tarea esencial para numerosas explotaciones agrícolas.