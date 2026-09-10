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Arrecife aplaza el pleno municipal de este jueves por el fallecimiento del padre de la concejala popular Eli Merino

Rafael Merino Betancor, progenitor de la edil de Recursos Humanos, Deportes y Comercio y Turismo, ha fallecido este 10 de septiembre

Rafael Merino, padre de la concejala de Arrecife del PP Eli Merino

Rafael Merino, padre de la concejala de Arrecife del PP Eli Merino / La Provincia

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El Ayuntamiento de Arrecife ha acordado aplazar el pleno municipal previsto para este jueves, 10 de septiembre, tras conocerse hoy el fallecimiento de Rafael Merino Betancor, padre de la concejala y portavoz del Partido Popular en la Corporación municipal, Eli Merino Betancor.

La sesión plenaria, que estaba fijada inicialmente para las 9:00 horas de este jueves, se celebrará finalmente el lunes 14 de septiembre a las 9:00 horas, según ha comunicado el alcalde de la capital de Lanzarote, Yonathan de León.

Rafael, conocido en Lanzarote como 'Merino', "no pudo superar la enfermedad que padecía", asegura De León en sus redes sociales. Rafael Merino trabajó durante mucho tiempo en el Cabildo de Lanzarote y la empresa pública de aguas Inalsa.

Publicación de Facebook sobre el fallecimiento de Rafael Merino, padre de la concejala del PP de Arrecife Eli Merino.

El pleno se celebrará el 14 de septiembre

El cambio de fecha ha sido comunicado por el Ayuntamiento después del fallecimiento de Rafael Merino Betancor, ocurrido este jueves.

Eli Merino es responsable de las áreas de Recursos Humanos, Deportes y Comercio y Turismo, además de desempeñar la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Arrecife.

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La Corporación municipal ha trasladado públicamente su apoyo a la edil y a sus familiares en estos momentos.

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