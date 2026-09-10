Arrecife aplaza el pleno municipal de este jueves por el fallecimiento del padre de la concejala popular Eli Merino

El Ayuntamiento de Arrecife ha acordado aplazar el pleno municipal previsto para este jueves, 10 de septiembre, tras conocerse hoy el fallecimiento de Rafael Merino Betancor, padre de la concejala y portavoz del Partido Popular en la Corporación municipal, Eli Merino Betancor.

La sesión plenaria, que estaba fijada inicialmente para las 9:00 horas de este jueves, se celebrará finalmente el lunes 14 de septiembre a las 9:00 horas, según ha comunicado el alcalde de la capital de Lanzarote, Yonathan de León.

Rafael, conocido en Lanzarote como 'Merino', "no pudo superar la enfermedad que padecía", asegura De León en sus redes sociales. Rafael Merino trabajó durante mucho tiempo en el Cabildo de Lanzarote y la empresa pública que gestionó la producción y distribución de agua en Lanzarote, Inalsa. Además, el fallecido perteneció al Comité Arbitral de Fútbol en la isla de Lanzarote, donde sus excompañeros han testimoniado hoy una despedida emotiva.

Publicación de Facebook sobre el fallecimiento de Rafael Merino, padre de la concejala del PP de Arrecife Eli Merino.

Padre de tres hijas y un hijo

El cambio de fecha ha sido comunicado por el Ayuntamiento después del fallecimiento de Rafael Merino Betancor, ocurrido este jueves.

Eli Merino es responsable de las áreas de Recursos Humanos, Deportes y Comercio y Turismo, además de desempeñar la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Arrecife.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Recursos Humanos, Eli Merino, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arrecife en una imagen de archivo. / La Provincia

La Corporación municipal ha trasladado públicamente su apoyo a la edil y a sus familiares en estos momentos, entre ellos a su madre, María de los Ángeles Betancor Padrón. Además de Eli, Rafael y María de los Ángeles son padres de otras dos hijas y un hijo: Noemí, exconcursante de programas de telvisión como Gran Hermano, Aroa, atleta ganadora de varias competiciones deportivas, y Daniel.

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Rafael Merino Betancor, que no pudo superar la dolorosa enfermedad que padecía desde hacía unos años, estará siempre en la memoria de su familia y de la isla de Lanzarote, ha subrayado el regidor de la capital conejera.