San Valentín, tanto si te gusta como si lo odias, es una fecha en la que, se supone, el amor debe primar por encima de todo. En el día de los enamorados, las tarjetas, cenas, regalos, cartas de amor y un sinfín de detalles románticos y especiales llenan las calles de las ciudades. La publicidad en todos lados inunda cualquier resquicio de la vida diaria. La intención es recordarte, por si se te ha olvidado, que debes celebrar con tu pareja, amigos familiares o mascotas la belleza del amor.

Puede que seas un hater del día de San Valentín o puede que seas un 'flipado' de este día. Sea lo que seas, ¿quieres saber qué es lo que te puede deparar en esta fecha tan señalada? Los astrólogos destacan que 2022 es un año en el que el amor será un gran protagonista. Pero ¿qué tipo de amor? Ya sea amor de pareja, amor de padres, el amor propio, a los amigos, mascotas … Este año será repleto de nuevos romances y sería muy recomendable que tener una ligera idea de lo que te puede deparar esta fecha.

Toda persona vive el 14 de febrero de una manera diferente. Las opciones son infinitas. La personalidad y los signos del zodiaco de cada individuo marcan su trayectoria. Sin embargo, los astros señalan las predicciones para el Día de los Enamorados, tanto si tienes pareja como si no la tienes.

ARIES:

Los que tengan pareja deben intentar relajarse para esa fecha. Son tiempos un tanto complicados para este signo. Han sido meses de mucha presión tras las navidades. La recomendación es que este año te dejes llevar: si tu pareja prepara la velada, mucho mejor. Si no es así, mejor optar por salir a celebrar fuera de casa, para sentir una chispa de pasión.

Aquellos Aries solteros lo seguirán siendo en San Valentín. Han llegado a un punto en el que prefieren el amor por sí mismos, mejorar esa autoestima que tan mermada estaba, antes de conocer a alguien. Vas por buen camino y este San Valentín es hora de regalarse algo especial. Gasta en ti lo que en otras ocasiones has hecho en otra persona. Tú mejor que nadie, eres la estrella del día de los enamorados. Tienes que buscar el placer en las cosas que hagas.

TAURO:

Los Tauro que tengan pareja vivirán una velada de San Valentín como hacía mucho tiempo que no disfrutaban. La idea es planear una noche en casa, con una cena casera muy rica y un ambiente relajado y cargado de sensualidad. Se tratará de un día muy sencillo, sin grandes sobresaltos, sin embargo el amor estará muy presente gracias a todo lo que te preparará tu pareja, incluidas sorpresas inesperadas. ¡A disfrutar de la noche!

Si eres un Tauro soltero, porque eres un escéptico de Cupido. Si no tienes ganas de fregar los platos o de ensuciar tu casa, opta por ir a algún restaurante que te guste mucho. Hazlo al lado de la compañía que más desees. Porque este día es la ocación para pasar un gran día rodeado de tu familia, esas personas a las que tanto quieres y que tanto dan por ti.

GÉMINIS:

El amor será el gran protagonista de los Géminis que tengan pareja en San Valentín 2022. Opta por ir directamente al postre. Así es, si vas a tener una cena muy especial, déjate de tonterías y ve directo al grano. Tienes el poder de cautivar a la gente, eres muy sexy cuando tu mirada lanza señales de amor o de pasión. Eso sí, cuidado con su situación económica, porque puede que no sea la más favorable después de los excesos navideños con tu cartera.

A los solteros Géminis no le gusta nada la monotonía, prefiere disfrutar de una velada (aunque no sea romántica) junto a sus amigos, familiares o junto a esa persona especial que acaban de conocer. San Valentín será la oportunidad perfecta para disfrutar de una tarde en el teatro, de una película en el cine o de una cena entre mejores amigos. Tu Día de San Valentín tiene que ser muy sensual, te mereces sentir, explorar y rozar el placer. Eres una persona muy atractiva Géminis, no tengas vergüenza en dejarte llevar.

CÁNCER:

Los Cáncer son, sin duda alguna, las personas más detallistas de todo el zodiaco. Esto hace que quieran tener todo preparado para un San Valentín especial: la cena, el regalo, la decoración, etc. Pero este año es posible que tu pareja no esté dispuesta a celebrarlo como a ti te gustaría, y esto puede hacer que vivas una pequeña discusión... Por esto, es un buen momento para que ambos os volváis a conocer. Sería muy recomendable volver a conectar como la primera vez. Esa chispa, esa pasión desmedida y esa ilusión tan bonita

Y si con pareja las discusiones podrían aparecer, sin pareja también lo harán. Puede que estés conociendo a alguien especial que podría convertirse en tu nuevo amor, pero quizás tú estés yendo mucho más rápido que esa persona y, de repente, te des cuenta de que te estás haciendo demasiadas ilusiones. ¡Ten cuidado! Para ellos, usa tu don de la intuición e intenta averiguar qué es lo que quiere esa persona que no consigues sacarte de su mente. En San Valentín puedes triunfar a lo grande, Cáncer, con pasión, como tú sabes.

LEO:

Leo es el signo más apasionado del zodiaco por excelencia, disfruta de la noche de San Valentín como solo ellos saben. Es bastante probable que seas el protagonista de un drama amoroso que no has buscado. ¿Por qué? Porque estás que lo rompes. En serio, estás muy on fire, muy sexy y más Leo que nunca y la gente no puede evitar caer en tus encantos. Y, por supuesto, la pasión será protagonista de una velada en la que terminaréis bajo las sábanas compartiendo secretos e intimidades. ¡Es un plan increíble!

El Día de los Enamorados sin pareja para Leo no es algo que lleven mal, ni siquiera se plantean pasarlo mal si no tienen con quien compartir. Para Leo lo importante es disfrutar del momento, de la vida, así que llamarán a sus mejores amigas o amigos y pasarán una noche increíble junto a ellos. Cuidado, porque alguien cree que tú mandas señales de pasión, pero solo estás siendo amable. No te dejes llevar por la ira, solo explica cuál es tu postura y ya está. No dejes que el drama reine en San Valentín.

VIRGO:

Tu lado romántico tiene las pilas muy cargadas, virgo. Aunque, en San Valentín, los Virgo no suelen hacer grandes cosas ni celebrarlo con una gran fiesta, todo lo contrario. Tienes que hacer un esfuerzo para que tu lado romántico haga de las suyas. Realizar un plan sencillo con sus parejas en casa sería lo ideal. Eso sí, no te olvides de comprar un detalle (o de hacer una manualidad) para tu pareja, pues seguro que él/ella te obsequiará con algo que te va a encantar.

No dejes que la pereza aparezca en el último momento, no seas así. Tienes que hacer un esfuerzo para que tu lado romántico haga de las suyas. Si no tienes pareja, en San Valentín vas a tener la oportunidad de hacer algo muy especial, así que ve a por todas y haz lo que te salga en cada momento. Si bien es cierto que hace poquito que rompiste una relación y todavía no hay una recuperación, tienes absolutamente todo a tu favor para seguir adelante y disfrutar de la vida como te mereces. ¡Recuerda que tienes muchas personas a tu alrededor que te quieren! Ah, otra cosa, no te sorprendas si recibes una proposición sorprendente, el amor está en todas partes Virgo.

LIBRA:

Para los Libra con pareja San Valentín no será un gran día. El 14 de febrero querrán que todo salga perfecto, pero nada más lejos de la realidad. Sabes que llevas unos días un poco tensa, y cualquier cosa puede hacer estallar todo en mil pedazos. Piensas en la hipocresía que se esconde tras el Día de San Valentín. Crees que el amor se tiene que demostrar todos los días y no solo en una fecha señalada. ¿Nuestra recomendación? Relájate y recuerda que debes escuchar a tu pareja.

Ese mal humor que comentábamos para los Libra con pareja será también el protagonista de aquellos que no tienen pareja. Puede que incluso discutas en tu ámbito laboral, con un compañero de trabajo a quien después tendrás que pedir disculpas por tus malas maneras a la hora de dirigirte a él/ella.Deberías de hacerte un favor Libra, dejar de pensar tanto en las cosas y en los próximos pasos que vas a dar. Si te gusta alguien de verdad, déjate llevar y no pienses tanto en sí saldrá bien o no. Placer, Libra, tu cuerpo quiere sentirse más sexy que nunca.

ESCORPIO:

Nunca te han gustado celebrar los clásicos, como la Navidad o San Valentín, pero en esta ocasión, Escorpio, todo va a cambiar. Sin, embargo, te has dado cuenta de lo importante que es el deseo y la pasión. De lo grande que es una relación cuando hay algo mágico y único. De lo poco que decimos te quiero por culpa de ir a toda prisa y de las ganas que nacen cuando estás al lado de alguien especial. Por esto, quieres que tu pareja se sienta la persona más feliz del mundo y dispondrás de todo para que así sea: un regalo bonito, una cena deliciosa, un restaurante muy chic.

En San Valentín deberías dedicarte más a ti, a tus relaciones y a tus deseos Escorpio. Hay personas que intentarán llamar tu atención de manera directa, a través de indirectas o como sea, pero tú sabes que solo tienes ojos para una persona, tú. Puede que en este San Valentín tengas una cita que parecía prometer mucho, pero en el fondo sabes que no quieres, aún, una nueva relación. Por eso, puede que disfrutes de un Día de los Enamorados conociendo a alguien que, finalmente, no terminará de ser la persona que creías. ¿Lo bueno? No te llevarás una decepción porque, en el fondo, ya lo esperabas.

SAGITARIO:

Llevas unos días un poco raros con tu pareja, ¿verdad, Sagitario? Parece que los astros no tienen predicciones favorables en lo que al amor se refiere, y puede que San Valentín sea la ocasión perfecta para revisar vuestra relación. Y, sobre todo, para recordaros el uno al otro lo mucho que os queréis a pesar de todo. Sorpresas y algún que otro momento de reflexión con el amor en este Día de los Enamorados. Ahora sabes lo que no quieres, has aprendido mucho durante el último año. Ya no vas a tratar de cambiarte por alguien y eso es muy bueno. Entendemos que el amor es de respeto y eso es lo más importante.

En San Valentín puedes disfrutar sin importar la hora ni el lugar de la compañía que más felicidad te produce. Probablemente Sagitario sea el signo al que menos le gusta San Valentín. Se trata de un signo divertido, alegre, aventurero y, por supuesto, el Día de los Enamorados no se puede quedar atrás. Pasará para ti como un día más, sí, pero será un día bastante divertido en el que vivirás alguna que otra sorpresa.

CAPRICORNIO:

Para Capricornio se prevé uno de los mejores días de San Valentín de los últimos años. Estás de buen humor, y eso se nota. El amor por tu pareja cada día es más grande y te apetecerá mucho compartir una velada llena de cariño, besos y abrazos. Es muy recomendable hacer algo que salga completamente de vuestra rutina habitual con esa persona a la que tanto quieres.

Los Capricornio sin pareja vivirán San Valentín volcados en su trabajo. Últimamente todo parece bastante favorable en lo que al ámbito laboral se refiere, razón por la que no dejarás pasar el día sin dar lo mejor de ti en tu puesto de trabajo. Además, estás de suerte, porque podrás vivir experiencias muy ardientes e incluso increíbles para ti. Sientes que hay algo un poco temerario en tu interior, como si una parte de ti quisiera disfrutar más y dejar de pensar tanto en las cosas que haces. No te cierres a vivir nuevas experiencias, no puedes saberlo todo sobre el amor y lo sabes.

ACUARIO:

No te preocupes si en esta ocasión no puedes celebrar San Valentín, Acuario. Si tu pareja está lejos de ti por las razones que sean, no pasa nada. Lo importante es celebrar el amor todos los días en vuestra relación, así que recuerda que cuando estés junto a él/ella, lo podrás celebrar como quieras. Y Presta mucha atención a los pequeños detalles, es posible que te dejen sin habla gracias a una sorpresa muy especial.

Será un día bastante complicado, pues al recordar tiempos pasados con anteriores parejas podrían caer en la tristeza. Da igual, alguien tiene su vista fija en ti y tiene como misión hacerte muy feliz. En San Valentín la cosa está que arde (nunca mejor dicho) y la gente es más propensa a confesar sus sentimientos, así que escucha atentamente. Una llamada muy especial está a punto de cambiarlo todo, de sacarte esa sonrisa que tanto gusta a las personas que te quieren.

PISCIS:

Es muy probable que el drama esté a la vuelta de la esquina. Tu vida a veces parece una novela de éxito, lo sabes. Pero ¿vas a hundirte por este dato? Pues claro que no, al contrario, vas a anticiparte y vas a hacer las cosas bien. Vas a disfrutar al lado de la persona que te hace sentir sexy hasta en tus peores días. Tu pareja y tú haréis un gran viaje que lo cambiará todo, pues seguramente afianzará mucho más vuestra relación para volver con las pilas bien cargadas y con un amor enorme en el corazón.

Para los Piscis no hay nada mejor que compartir los días que puedan con sus seres queridos, sobre todo con sus familiares o mascotas. Por eso, aunque sea un día más, no desaprovecharán la oportunidad de cenar con sus padres, sus hermanos o sus abuelos, pasando así un día muy especial. Y conmemorando, que lo mejor de la vida, es estar vivo y mejor, siempre, en compañía.