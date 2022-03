Gran Canaria se presentará como una isla "convertida, sin duda, en vanguardia de la gastronomía" apoyada en el "producto extraordinario, de calidad", de su tierra, en la nueva edición de la feria Madrid Fusión, según ha anunciado este miércoles el presidente de su Cabildo, Antonio Morales.

Medio centenar de chefs procedentes de diversos restaurantes cuya calidad los ha hecho acreedores en no pocos casos de reconocimientos como las Estrellas Michelin o la Guía Repsol, entre ellos La Aquarela, Pícaro, De Contrabando, 360º y La Casa Romántica, figuran en la delegación que representará del 28 al 30 de marzo en esa cita con la buen a cocina a Gran Canaria.

Un destino turístico que, desde dos puestos de exposición diferentes, exhibirá en Madrid Fusión sus platos más alabados pero también, en paralelo y aprovechando la ocasión, los muchos otros atractivos que conforman su "amplia oferta" vacacional, cada vez más variada, ha destacado Morales.

Al presentar públicamente el programa preparado para la ocasión junto a algunos de los cocineros que se desplazarán a la capital del país para la feria, el presidente del Cabildo Insular ha apuntado así el propósito de publicitar, de paso, que el visitante de Gran Canaria puede disfrutar no solo de su comida, sino de "cultura, deportes, arqueología, playa, turismo activo, senderismo y muchísimas otras actividades".

Todo ello -ha explicado- desde el objetivo de rentabilizar lo más posible su presencia en el "enorme escaparate" en que esa cita, "espacio de referencia para la gastronomía en España y en Europa", se ha ido convirtiendo a lo largo de sus dos décadas de trayectoria.

En ese escenario, la isla se presentará este año, el quinto en que acude a Madrid Fusión, planteando que "es el momento de reclamar, sin complejos, el lugar de prestigio que le corresponde a nuestra gastronomía", ha afirmado el consejero de Turismo de la corporación, Carlos Álamo.

Quien ha asegurado que la cocina grancanaria está en "un momento álgido" fruto, por un lado, del "esfuerzo de sus profesionales", pero, por otro, "también, evidentemente, del producto" local.

Dos factores que ponen de manifiesto que "tenemos mucho potencial para ser destino líder" para quienes gustan de viajar a conocer otros lugares y también sus platos singulares, ha considerado.

Y ha insistido en el deseo de "poner en valor lo mucho y bueno que tiene Gran Canaria, lo bien que se come", recalcando: "no digo que se coma mejor que en el resto de España, porque en España se come muy bien, sino que se come diferente".

Por ello, "representar los valores de Gran Canaria" y dejar patente que la isla "está dentro de ese boom gastronómico que existe en España en general" es lo que pretenden los chefs que desde ella irán a la capital, según ha declarado uno de ellos, Germán Ortega, del varias veces galardonado restaurante La Aquarela.

Cocinero que ha llegado a afirmar que "algo pasa aquí que los productos son diferentes" y tienen un sabor propio, aduciendo que la razón podría ser el clima y la naturaleza volcánica del territorio pero insistiendo, en cualquier caso, en que, incluso cocinando idéntica con ingredientes locales y de fuera, "el sabor no es el mismo".

Ese hecho, unido a la circunstancia de que los problemas de abastecimiento derivados de la covid-19 y otras crisis han llevado a los chefs del archipiélago a "reflexionar y mirarnos más a nosotros mismos", buscando trabajar con materias primas de "kilómetro cero", potencia -ha opinado- el "carácter único" de la gastronomía isleña.

Algo que hay que dar a conocer fuera porque "tenemos un productazo, tenemos talento, tenemos de todo y eso hay que hacerlo saber", ha sentenciado el premiado cocinero de La Aquarela.