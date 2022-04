La Semana Santa nos regala algunos días festivos que, seguramente, piensas aprovechar al máximo.

Según las previsiones meteorológicas, el tiempo acompañará en Canarias durante esta semana por lo que ya tienes un plan de playa perfecto para uno de esos días. Además, puedes aprovechar para irte de compras, ir al cine para ver los últimos estrenos o para disfrutar de una de esas tardes de amigos en los que te tomas un refrigerio y te pones al día con tus más allegados.

Pero, si no te convence ninguna de las opciones anteriores, ya sabes que las plataformas digitales ponen a nuestra disposición infinidad de series, películas y documentales que nos hacen pasar un rato de lo más agradable.

Si no sabes tienes plan o directamente te apetece, como diríamos en Canarias estar "apalancado" en casa, te proponemos tres series que tienes que ver en Semana Santa para pegarte uno de esos maratones que no olvidarás.

Netflix, tu mejor aliado

Uno de los títulos que no puedes dejar de ver en Semana Santa es, sin duda, Los Bridgerton. La historia de la conocida familia británica estrenó hace muy poco su segunda temporada con una nueva historia de amor que te atrapará desde los primeros minutos. Además, Lady Whistledown tendrá serios problemas que pondrán en peligro su identidad y hará todo lo posible por evitar que su gran secreto sea descubierto. Esta serie podrás encontrarla en Netflix.

Por otro lado, si aún no has oído hablar de La maravillosa señora Maisel, estás tardando en entrar a Amazon Prime y hacerte fan de esta carismática mujer con un talento único como comediante que está dispuesta a dejarlo todo por conseguir su objetivo. Esta serie tiene 4 temporadas, la última recién salidita del horno, pero es imposible no dejarse conquistar por el humor y la nobleza de la mujer interpretada por Rachel Brosnahan (House of Cards).

Por último, no debes seguir un minuto más sin conocer la historia de Anna Delvey, una mujer que consiguió engañar a toda la alta sociedad estadounidense y cuyo caso se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial. Netflix ha hecho una miniserie en la que repasa esta truculenta pero interesantísima historia en ¿Quién es Anna?.