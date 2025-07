David Cantero rompe su silencio sobre su salida de Informativos Telecinco: "Me pidieron que me bajara el salario sin justificación"

David Cantero es uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión en España. Durante la última década, el veterano periodista se consolidó como una de las figuras más reconocibles de Telecinco, atrayendo a miles de espectadores que encendían la televisión para ver sus noticiarios a diario. Ahora, tres meses después de su salida de Mediaset y su incorporación a RTVE, se ha revelado el verdadero motivo por el que decidió dejar de presentar el tercer informativo más visto del país.

El presentador ha explicado los motivos de su marcha en una entrevista para el 'Sr. Wolf Podcast', en la que ha revelado que la decisión de abandonar Mediaset no fue voluntaria, sino provocada por un intento de rebaja salarial que considera "injustificada".

Cantero, con más de dos décadas de experiencia como periodista y escritor, llevaba desde 2010 al frente de la edición de mediodía de los informativos de Telecinco. Su estilo sobrio y su trayectoria le convirtieron en una figura clave de la cadena, especialmente durante los años en los que la audiencia del informativo lideraba su franja. Antes, también trabajó en TVE durante más de 20 años como reportero, corresponsal y presentador del Telediario.

Una propuesta inesperada

Durante la conversación en el podcast, el presentador no se mordió la lengua al detallar lo que califica como el desencadenante"de su marcha. "Me proponen de manera absolutamente sorpresiva, injustificada y sin venir a cuento una bajada de salario", explicó Cantero, quien afirmó haberse sentido sorprendido por la falta de explicaciones sólidas por parte de la cadena.

A esa propuesta, la empresa sumó una reducción de jornada, aunque el periodista sostiene que el verdadero objetivo era recortarle el sueldo de forma unilateral. "Tú tienes un contrato, tienes un salario, unas condiciones, y eso es sagrado", subrayó, añadiendo que no entendía por qué se le pedía ese esfuerzo económico individual si no era parte de una medida general.

Según relató, su negativa fue tajante: "Yo no me voy a bajar el salario. Otra cosa es que habléis con el comité de empresa y planteéis una bajada generalizada por problemas económicos". Sin embargo, según sus palabras, no existía tal planteamiento colectivo.

Un acuerdo rápido tras rechazar la propuesta

Tras su negativa, la empresa le ofreció una salida pactada: "Me dijeron: "¿Y si te diéramos una salida?", y les dije que me hicieran una propuesta y si me interesa, me voy". Al día siguiente fue convocado por la directora de personal, y en menos de una semana llegaron a un acuerdo de salida que Cantero calificó como "digno y conveniente".

Así se puso fin a una etapa de casi quince años en Informativos Telecinco, marcada por una despedida misteriosa que ahora, gracias a sus propias palabras, tiene una explicación.

David Cantero, a partir de ahora formará parte del equipo de Radio Nacional de España.