LA PROVINCIA sortea 2 entradas dobles entre sus suscriptores para el Phe Festival 2025

¿Te imaginas disfrutar de un festival épico en la isla vecina?

LA PROVINCIA te da la oportunidad de vivir una escapada inolvidable con el sorteo de 2 entradas dobles para el Phe Festival 2025, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en Puerto de la Cruz, Tenerife.

Más que un simple festival, el Phe es una experiencia cultural que fusiona música alternativa, electrónica, arte y sostenibilidad, todo en un entorno único frente al mar. El cartel de esta edición incluye artistas como 2manydjs (DJ Set), Judeline, Dorian, Samuraï, Nada Surf, Carlangas, Ale Acosta, Ganges y muchos más, además de una potente programación electrónica en los escenarios del Phe Club con nombres como Erol Alkan, Optimo (Espacio), Alinka o Posthuman.

¿Qué puedes ganar?

🎟 1 de las 2 entradas dobles para disfrutar del PHE Festival

🌊 Un festival que une música, arte y cultura frente al mar... ¡y tú puedes ir gratis!

🎉 Sorpresas, actuaciones y una experiencia única para disfrutar con amigos

Información del evento:

🗓️ Viernes y sábado, 5 y 6 de septiembre de 2025

📌 Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz, Tenerife

🕗 Todo el día

✈️ Vive un verano diferente… ¡en Tenerife!

Este sorteo tiene un encanto especial para los lectores de La Provincia en Las Palmas, ya que los ganadores no solo disfrutarán del festival, sino también de un fin de semana veraniego en Tenerife, nuestra isla vecina, con buena música, ambiente playero y mucho flow.

¿Cómo participar?

Ser suscriptor de LA PROVINCIA: ¿Aún no eres suscriptor? Aprovecha nuestras rebajas de verano y ¡suscríbete ahora mismo con un 50% de descuento! Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil Rellena el formulario con tus datos Escribe un breve mensaje explicando por qué tú deberías ser uno de los ganadores ¡Sé original, divertido o emotivo... convéncenos! Y listo… Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se anuncian los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: jueves 28 de agosto

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

No dejes pasar esta oportunidad de asistir a uno de los festivales más innovadores del verano, en un entorno único, rodeado de buena música y mejor ambiente. ¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta! 🥳✨

🎟️ ¡Participa ahora y prepárate para disfrutar del Phe Festival 2025!