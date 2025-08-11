Gana entradas dobles para el debut de la UD Las Palmas en LALIGA Hypermotion

LA PROVINCIA te lleva al estreno de la UD Las Palmas en LALIGA Hypermotion.

La emoción del fútbol regresa al Estadio de Gran Canaria y La Provincia quiere que lo vivas en primera fila. Sorteamos 3 entradas dobles para el primer partido de la temporada de la UD Las Palmas, que se enfrentará al FC Andorra este domingo 17 de agosto a las 20:30 horas.

El conjunto amarillo arranca su andadura en LALIGA Hypermotion con la ilusión de volver a luchar por el ascenso, y qué mejor manera de apoyar al equipo que desde las gradas, rodeado del calor de la afición.

¿Qué puedes ganar?

🎟 Una de las 3 entradas dobles para disfrutar del partido inaugural de la UD Las Palmas

para disfrutar del partido inaugural de la UD Las Palmas ⚽ Vivir el ambiente vibrante del Estadio de Gran Canaria junto a la afición amarilla

del Estadio de Gran Canaria junto a la afición amarilla 🎉 Una tarde inolvidable de fútbol, emoción y fiesta en el corazón del deporte canario

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no formas parte de nuestra comunidad, regístrate ahora. ¡Es totalmente gratuito! Revisa tus datos personales: Asegúrate de que tu correo electrónico y número de móvil estén actualizados en tu perfil de usuario. Rellena el formulario de participación: Una vez completado, ¡ya estarás dentro del sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: Jueves 14 de agosto

Ese mismo día, nos pondremos en contacto con los tres afortunados a través de los datos registrados en su cuenta. Por eso, es muy importante que tu información esté al día, revísala y actualiza en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

🎉 ¡No te lo pierdas!

Una tarde de fútbol, emoción y ambiente festivo te espera en el Estadio de Gran Canaria. ¡No dejes pasar esta oportunidad de vivir el estreno liguero con la UD Las Palmas!

¡Mucha suerte y nos vemos en la grada! 🥳✨