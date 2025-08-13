Sorteo exclusivo para suscriptores de LA PROVINCIA: Gana bonos dobles para los 3 días del LPA B&Music Festival

La Provincia te invita a vivir el LPA B&Music Festival por todo lo alto

¿Eres suscriptor de La Provincia? Entonces estás de suerte. Sorteamos 5 bonos dobles válidos para los tres días del LPA B&Music Festival, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el emblemático Parque Litoral El Rincón.

Este evento promete ser una explosión de música, cultura y buen ambiente, con artistas nacionales e internacionales, zonas gastronómicas, actividades al aire libre y mucho más.

Un Festival comprometido con la sostenibilidad

El LPA B&Music Festival 2025 no solo apuesta por la música, sino también por el respeto al entorno. Este año, el evento ha sido reconocido con el certificado CCVC2030, verificado por OCA Global, que avala sus prácticas sostenibles.

Entre sus iniciativas destacan el uso de materiales reciclables y biocompostables, la reducción de plásticos, y la promoción de la economía circular mediante la colaboración con proveedores locales. Todo ello en línea con la estrategia turística sostenible de las Islas Canarias.

Un festival que crea música y conciencia, en un entorno natural único como el Parque Litoral El Rincón.

¿Qué puedes ganar?

🎟 Uno de los 5 bonos dobles para disfrutar de los tres días del LPA B&Music Festival

para disfrutar de los tres días del 🎵 Acceso completo a todas las actuaciones y actividades del evento.

a todas las actuaciones y actividades del evento. 🌞 Una experiencia única junto al mar, con música, diversión y el mejor ambiente de Las Palmas.

📅 Info clave

Festival: Del 19 al 21 de septiembre

Del 19 al 21 de septiembre Lugar: Parque Litoral El Rincón

¿Cómo participar?

Para entrar en el sorteo deberás cumplir con los requisitos a seguir:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA: ¿Aún no eres suscriptor? Aprovecha nuestras rebajas de verano y ¡suscríbete ahora mismo con un 50% de descuento! Asegurarte de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil Rellena el formulario con tus datos Y listo… Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se anuncian los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: viernes 17 de septiembre

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

Tres días de música, alegría y experiencias inolvidables te esperan. Si eres suscriptor, esta es tu oportunidad de vivir el festival como nunca antes.

¡Mucha suerte y nos vemos en el LPA B&Music Festival! 🎧🌴✨