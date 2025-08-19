Más de 4.000 personas vivieron un Tardeo a lo Bestia simplemente 'bestial'
Una tarde épica que desató la locura en la Ciudad Deportiva de Maspalomas con la edición Fiesta del Agua
Una tarde épica que desató la locura en San Bartolomé de Tirajana
El pasado fin de semana, más de 4000 personas se dieron cita en uno de los eventos más explosivos del año: el Tardeo a lo Bestia. El ambiente fue simplemente espectacular, con una puesta en escena que dejó a todos boquiabiertos: confeti multicolor, figuras inflables gigantes como unicornios y dinosaurios verdes, y una atmósfera cargada de música, color y diversión.
Desde las primeras horas de la tarde, el público disfrutó de música en vivo con conciertos de Aseres, Paco Guedes, Kilian Viera, Yet Garbey, Alberto Deniz, entre otros, además de DJ's, actividades interactivas, y una variada oferta gastronómica que convirtió el evento en una auténtica fiesta para todos los sentidos. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos que capturaron la energía desbordante del público, que no paró de bailar, reír y celebrar.
🎬 Una producción de altura: No Dejes de Soñar
Detrás del éxito del evento está la productora No Dejes de Soñar, responsable de dar vida a esta experiencia inolvidable. Con una visión creativa y una ejecución impecable, la productora logró transformar el espacio en un universo festivo lleno de color, ritmo y fantasía. Su apuesta por la innovación y el entretenimiento de calidad ha convertido al Tardeo a lo Bestia en un referente de ocio en Gran Canaria.
El Tardeo a lo Bestia se consolida como una cita imprescindible en el calendario de ocio de la isla, y ya se habla de una próxima edición que promete superar todas las expectativas. Si no has podido participar, confiera lo que perdiste en nuestra galería...
¡Gracias a todos los que lo hicieron posible y nos vemos en el próximo tardeo!
