LA PROVINCIA sortea 8 entradas dobles para cada día del LPA Beer & Music Festival

La música, la diversión y la mejor cerveza artesanal se dan cita en la nueva edición del LPA Beer & Music Festival, y en LA PROVINCIA queremos que no te lo pierdas. Por ello, ponemos en marcha un sorteo exclusivo de 8 entradas dobles para cada uno de los 3 días del festival, para que disfrutes de esta experiencia única acompañado de quien tú quieras.

El LPA Beer & Music Festival reunirá a miles de personas en un ambiente inmejorable, con actuaciones en directo, propuestas gastronómicas y una amplia variedad de cervezas para todos los gustos. Tres jornadas llenas de ritmo, sabor y buen ambiente que convertirán Las Palmas de Gran Canaria en la capital del ocio y la cultura urbana.

Un Festival comprometido con la sostenibilidad

El LPA B&Music Festival 2025 no solo apuesta por la música, sino también por el respeto al entorno. Este año, el evento ha sido reconocido con el certificado CCVC2030, verificado por OCA Global, que avala sus prácticas sostenibles.

Entre sus iniciativas destacan el uso de materiales reciclables y biocompostables, la reducción de plásticos, y la promoción de la economía circular mediante la colaboración con proveedores locales. Todo ello en línea con la estrategia turística sostenible de las Islas Canarias.

Un festival que crea música y conciencia, en un entorno natural único como el Parque Litoral El Rincón.

¿Qué puedes ganar?

🎟 Una de las 8 entradas dobles disponibles para cada uno de los tres días

🎶 Acceso a conciertos y espectáculos en vivo

🍺 Degustar la mejor selección de cervezas artesanales

🎉 Un fin de semana inolvidable con el mejor ambiente festivalero

📅 Info clave

Festival: Del 19 al 21 de septiembre

Del 19 al 21 de septiembre Lugar: Parque Litoral El Rincón

¿Cómo participar?

Para entrar en el sorteo deberás cumplir con los requisitos a seguir:

Ser lector registrado de LA PROVINCIA: ¿Aún no estás registrado? Hazlo ahora mismo, es gratis y ¡únete a nuestra comunidad de lectores! Asegurarte de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil Elige el día del festival al que deseas asistir Rellena el formulario con tus datos ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo

👀 Y si quieres, puedes participar en los tres sorteos —uno por cada día del festival— para multiplicar tus oportunidades de ganar...

🎶 Participa en el sorteo del viernes 19

🍺 Participa en el sorteo del sábado 20

🎉 Participa en el sorteo del domingo 21

¿Cuándo se anuncian los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: viernes 17 de septiembre

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

Tres días de música, alegría y experiencias inolvidables te esperan. No dejes pasar esta oportunidad única: participa en el sorteo de LA PROVINCIA y vive el LPA Beer & Music Festival de una manera muy especial.

¡Mucha suerte y nos vemos en el LPA B&Music Festival! 🎧🌴✨