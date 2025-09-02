‘No Dejes de Soñar’ y BZK calientan el sur de la Isla con la verbena del verano

El último domingo de agosto, el sur de Gran Canaria se convirtió en el epicentro de la fiesta gracias a la Verbena Edición Merengazo, organizada por las productoras No Dejes de Soñar y BZK, que reunió a más de 3.000 asistentes en el Ocean Club Maspalomas. Desde las 12:00 hasta las 22:00 horas, el público disfrutó de un cartel explosivo de artistas, animación familiar y una atmósfera única que convirtió la cita en la verbena más multitudinaria del verano.

El line-up estuvo a la altura de las expectativas: Edwin Rivera, Armonía Show, Los Aseres y los DJs Estro y Antony Robert hicieron bailar al público sin descanso durante toda la jornada, con la animación de Antonio Boda como speaker. La energía se mantuvo constante, confirmando que el evento fue uno de los más esperados del calendario estival.

Además de la música, el recinto ofreció un espacio pensado para todas las edades, con pintacaras, hinchables y juegos infantiles, lo que convirtió la verbena en un encuentro familiar y diverso, donde los mayores como los peques pudieron disfrutar y sentirse parte de la fiesta.

La gran acogida del público, que agotó las entradas con la promoción especial de lanzamiento, demostró que la Verbena Edición Merengazo ha llegado para consolidarse como una cita de referencia en el ocio del sur de la Isla, gracias a la apuesta y producción de No Dejes de Soñar y BZK.

🎬 Otra producción de No Dejes de Soñar en colaboración con BZK

De esta vez, el éxito del evento se debe a la productora No Dejes de Soñar, en colaboración con BZK, que con esta propuesta —al igual que ocurrió con el Tardeo a lo Bestia— ha vuelto a crear una experiencia inolvidable. Una vez más, lograron transformar el Ocean Club Maspalomas en un universo festivo dominado por el ritmo, la energía y la fantasía. La Verbena Edición Merengazo se incorpora así al panorama del ocio en Gran Canaria gracias al talento y visión de sus productores.

La cita quedará marcada por la masiva participación del público, que ya pide con entusiasmo una nueva edición. El evento se perfila como una gran propuesta destinada a consolidarse en el calendario de fiestas de la isla.

Si no pudiste asistir, aquí te dejamos una galería de fotos para revivir los mejores momentos de la fiesta: risas, baile, música y mucha, mucha diversión.

La Verbena - Edición Merengazo / La Provincia

Las productoras No Dejes de Soñar y BZK siguen con su colaboración y prometen muchos otros eventos para la alta temporada en el sur y sureste de Gran Canaria. Entre ellos, el próximo Tardeo a lo Bestia – Edición El Pajar, que, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de la Asociación de Vecinos, será completamente gratuito para el público. La cita se realizará el próximo sábado 20 de septiembre en la Plaza El Pajar y promete ser ¡ÉPICA!