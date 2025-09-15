Un local del sur de Gran Canaria apuesta por el arte drag los 365 días del año

Plataformas que producen auténtico vértigo, maquillajes sin igual y pluma, mucha pluma. Eso fue lo que vieron los asistentes al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 1998, fecha en la que se apostó por primera vez por un drag incomparable con cualquier arte en el resto del mundo. Ellas, que en 2023 cumplieron su 25º aniversario, no han contado con un local que les diera su lugar todos los días de la semana hasta la fecha. Ni siquiera en el sur de la isla, lugar por excelencia del turismo LGTBIQ+.

El Yumbo Centre siempre se ha caracterizado por ser el olimpo de la diversidad y la inclusión, del orgullo y también de la festividad. Las transformistas, de todas las nacionalidades, han sido las auténticas reinas de la noche durante décadas. Ahora, además, se les añade otras que cuentan con par de centímetros de altura más.

Y es que Sindia Almeida Vega, empresaria, es la primera mujer de Gran Canaria en dar su lugar al drag canario: “creo que aquí, en este centro comercial, aparte de los locales que cuentan con transformistas, faltaba lo que es la esencia del drag canario, la plataforma. Sin duda, aposté de lleno por ellos”, dice de Divinity y Cheyenne’s, ambos locales que se encuentran en la planta baja del citado centro comercial. “El público que asiste lo percibe como un auténtico arte y como un gran espectáculo, lo que es, porque lo que ellos ofrecen es algo diferente, algo que no se ve en cualquier sitio”, defiende en el vídeo exclusivo que abre este reportaje.

Por su parte, uno de los allí asistentes asegura que “hay mucha gente que aun así no tiene contacto con el drag canario y que, gracias a estos lugares, como el Divinity, puede tenerlo y verlo. Porque tenemos a los mejores”.

El drag canario, orgullo internacional

De lunes a domingo, un grupo de artistas se reúnen horas previas al show para maquillarse y vestirse juntos. Compartir impresiones, detalles sobre el espectáculo y prepararse así para dar de sí toda la energía con la que cuentan. Según las propias palabras del mítico Drag Acrux, “han formado una gran familia de la que predomina el compañerismo”, y Hefesto defiende que “seguirá dedicándose a ello hasta que las rodillas se lo permitan”.

Drag Armek durante uno de sus shows en Divinity, de Yumbo Centre / La Provincia

Armek, incluso, confiesa que: “me he ido y he vuelto porque he estado en otras producciones, pero siempre regreso a casa porque me lo paso muy bien. Para mí no es trabajar en realidad”. En Divinity, según Lemnos, “puede ser él mismo como artista sin necesidad de esconderse tras un atrezo o tener que protagonizar grandes acrobacias para dejar al público con la boca abierta”.

A pesar de que muchos creen que trabajar en horario nocturno puede llevar a prácticas cuestionables, todos ellos defienden que no. Evidentemente han tenido que vivir algún episodio desagradable, pero, por suerte, prevalecen las experiencias positivas. Las de todos aquellos que aplauden su arte noche tras noche. “Año tras año, los mismos clientes que han venido vuelven a repetir. Vienen a vernos a nosotros y será por algo. No será porque los tratemos mal”, dice La Tacones.

Drag La Tacones junto a unos asistentes a Divinity, del Yumbo Centre / La Provincia

Cuando a Sindia le preguntamos si se arrepiente alguna noche de haber apostado por el drag canario durante los 365 días del año en su local del Yumbo Centre, la empresaria se muestra tajante y segura: “No. Nunca”.

Ojalá sean muchos los otros locales que den espacio a un arte que enorgullece a las islas y enmudece a los de fuera.