Estas son las mejores series que puedes ver en casa según los Premios Emmy 2025

Cada vez más personas optan por disfrutar de tardes de sofá y series, un plan perfecto para desconectar. Con el inmenso catálogo que ofrecen las plataformas digitales, es normal no saber qué elegir. Si estás indeciso, te recomendamos echar un vistazo a las series que arrasaron esta noche en la gala de los Premios Emmy 2025, como The Studio o The Pitt, las grandes protagonistas de la velada.

Ver series es un hábito que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en España en los últimos años, desplazando a las películas como la opción favorita para disfrutar en casa. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o HBO ofrecen una amplia variedad de contenido, adaptándose a los gustos de todo tipo de público.

Según el informe de la consultora Barlovento Comunicación, el 85 % de los usuarios de plataformas de streaming afirman que su principal motivo de suscripción es acceder a series, frente al 55 % que prioriza las películas. En agosto de 2025, 34,2 millones de espectadores se conectaron a alguna plataforma digital pra ver estos contenidos. Este cambio de tendencia refleja cómo la narrativa seriada ha conquistado a los espectadores, ofreciendo historias más largas, complejas y adaptadas al ritmo de consumo actual.

¿Por qué las series superan a las películas?

La posibilidad de hacer un maratón de capítulos o de verlos poco a poco encaja mejor con la vida cotidiana de los espectadores, que prefieren adaptar el consumo a su propio tiempo libre. Además, el estreno de temporadas genera conversación en redes sociales, lo que convierte a cada capítulo en un fenómeno compartido.

Otro factor clave es la variedad. Mientras que la cartelera de cine suele concentrarse en grandes producciones y estrenos puntuales, las plataformas digitales lanzan series de múltiples géneros cada mes, lo que garantiza que siempre haya algo nuevo que descubrir.

Los Premios Emmy son un sello de garantía

Las recomendaciones se han convertido en uno de los motores principales para elegir qué ver. Según datos de Statista, el 72 % de los usuarios españoles reconocen que eligen una serie basándose en lo que otros les han recomendado, frente al 45 % que asegura decidirse en función de la publicidad o el algoritmo de las plataformas.

Owen Cooper, ganador del premio al mejor actor secundario en una serie limitada o película por «Adolescence». / Chris Pizzello / AP

Por esta razón, los premios en festivales y galas son fundamentales, ya que la valoración de los expertos es clave para el éxito de una serie. En este sentido, los Premios Emmy desempeñan un papel crucial para la industria. Estos galardones, junto con los Globos de Oro o los Premios Feroz en España, se convierten en sellos de calidad que invitan a nuevos públicos a descubrir estas producciones.

Además, las cadenas y plataformas aprovechan estos reconocimientos como herramientas estratégicas para fortalecer su imagen de marca y captar más suscriptores. Por ello, las grandes triunfadoras de la noche de los Emmy suelen convertirse en las series más vistas de la temporada.

The Pitt

Es la mejor serie según los Premios Emmy, en los que ha recibido 4 galardones de 8 nominaciones, entre ellos, el de mejor serie drama. Este drama médico está ambientado en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Protagonizada por Noah Wyle en el papel del Dr. Michael 'Robby' Robinavitch, cada episodio refleja una hora real de un turno de 15 horas en urgencias, lo que transmite un ritmo frenético y realista. La serie combina emergencias médicas, dilemas éticos, recursos limitados y la carga emocional de los sanitarios, al tiempo que explora sus vidas personales y las secuelas de la pandemia. Está disponible en HBO Max.

The Studio

Esta serie está disponible en Apple TV+, es una comedia satírica creada por Seth Rogen y Evan Goldberg que se adentra en los entresijos de Hollywood. La trama sigue a Matt Remick (interpretado por Rogen), el nuevo director de Continental Studios, una productora en crisis. La serie combina humor e ironía al mostrar los dilemas entre hacer cine de calidad y la presión por generar éxitos comerciales. Con cameos de celebridades, sátira sobre premios y festivales, y un retrato ácido de ejecutivos y artistas, ofrece una mirada crítica y divertida sobre la industria del cine. Ha recibido 5 premios Emmy de las 13 nominaciones con las que empezaba la noche, entre ellos el de mejor serie de comedia, mejor dirección y mejor actor principal de serie de comedia.