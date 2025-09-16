Adiós a quedar los últimos en Eurovisión: estos son todos los países que se unen a España y no participarán en el certamen si lo hace Israel

Eurovisión es el festival musical europeo más popular, lleva celebrándose desde el año 1956. L única vez que se vio interrumpido fue en el año 2020, debido a Covid-19. Suiza fue el primer país ganador con el tema Refrain, interpretado por la artista Lys Assia consiguió cautivar a los eurofans.

En 2026, el festival va a celebrarse en Viena ya que Austria fue el país ganador de la última edición. El país anfitrión acogerá por tercera vez el certamen musical europeo.

España se une a no participar en el festival

Eslovenia e Islandia fueron los primeros países en mostrar su negativa a participar en Eurovisión si lo hacía Israel. Más tarde se sumó Irlanda y, el pasado viernes, también lo hizo Países Bajos. Todos comunicaron su decisión a través de las televisiones públicas, las encargadas de retransmitir el festival.

El Consejo de Administración de RTVE ha anunciado esta mañana que España tampoco participará en Eurovisión si lo hace Israel. Con esta decisión, España se convierte en el primer país del `Big Five´ en plantar cara al festival.

Si finalmente España cumple su amenaza, sería la primera vez en su historia que no participe en Eurovisión, ya que, junto a Suecia y Reino Unido, es uno de los países que ha estado presente en todas las ediciones.

¿Cómo se eligen los países que participan en Eurovisión?

La lista de participantes varía cada año. El único requisito es que las televisiones y radios públicas sean miembros activos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), esta es una entidad que agrupa los medios públicos europeos y se encarga de organizar el certamen cada año. También pueden participar países que hayan sido invitados como ha sido el caso de Australia.

Los países miembros de la UER son:

En Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Suecia, Suiza y el Vaticano.

Fuera de Europa: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, Turquía y Ucrania.

¿Qué es el `Big Five´?

A la final de Eurovisión llegan 26 países de los 37 participantes, pero no todos deben pasar por la semifinal. Cinco países tiene el pase directo a la final por su condición de miembros del llamado `Big Five´ , ya que son los que más contribuyen económicamente al certamen a través de la European Broadcasting Union (UER), entidad encargada de organizar el festival. Estos países son: España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.