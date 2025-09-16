La carretera más peligrosa en la costa más salvaje de Gran Canaria, a vista dron

Durante millones de años, el viento Alisio y el océano Atlántico han modelado los acantilados que hoy definen el litoral más salvaje de Gran Canaria. Destaca especialmente El Andén Verde, un impresionante balcón natural ubicado en la costa del municipio de La Aldea de San Nicolás. Desde aquí, la mirada se pierde entre barrancos, riscos y el inmenso azul del océano, en una de las panorámicas más espectaculares del archipiélago canario.

Este tramo de costa, que se extiende a lo largo de 32 kilómetros entre El Andén Verde (entre Artenara y La Aldea) y Los Secos (en Mogán), muestra una orografía marcada por fuertes pendientes, caletas y desembocaduras de barrancos.

Se trata de una de las zonas geológicamente más antiguas de Gran Canaria, donde la erosión marina ha dejado su huella durante más de 14 millones de años. El resultado es un mosaico natural de acantilados, puntas rocosas, estratos volcánicos y valles en V, que convierten este entorno en un verdadero laboratorio al aire libre para el estudio del vulcanismo y la geomorfología.

Dos turistas en el Mirador del Andén Verde, y al fondo, la costa oeste de Gran Canaria y la zona del océano donde se detectó el epicentro de los terremotos. / LP/DLP

El enclave de El Andén Verde y su valor ecológico

El Andén Verde forma parte del Parque Natural de Tamadaba, un área protegida caracterizada por su biodiversidad y paisajes imponentes. En este sector occidental, la línea de cumbres se corta de manera abrupta sobre el mar en una secuencia de crestas separadas por barrancos profundos, conocidos localmente como degolladas. Aquí, la acción erosiva del océano y antiguos desplomes insulares han configurado un entorno único tanto a nivel paisajístico como ecológico.

La zona es refugio de numerosas especies autóctonas y ofrece hábitats de alto valor ecológico. Al mismo tiempo, sus aguas son tradicionalmente ricas en pesca y marisqueo, aunque el acceso y tránsito por la zona puede resultar peligroso debido a la inestabilidad del terreno.

Mirador del Balcón / Hola Islas Canarias

Para quienes desean admirar este escenario natural, existen varios puntos de observación destacados: el mirador de El Andén Verde y el Mirador del Balcón (o Paso del Marinero). Además, es posible realizar rutas senderistas —aunque no exentas de dificultad— que permiten explorar la costa entre El Almacén de El Muelle y La Punta de La Aldea, disfrutando de vistas únicas sobre acantilados y barrancos.

La legendaria carretera de La Aldea: belleza y peligro en el límite occidental de Gran Canaria

Uno de los tramos más conocidos del oeste de Gran Canaria es el de la antigua carretera GC-200, conocida como “la carretera de las 365 curvas”. Esta vía, que unía durante décadas La Aldea de San Nicolás con Agaete, bordea la costa entre acantilados y barrancos imposibles a lo largo de 30 kilómetros, trazando un recorrido de vértigo en el que se incluye el tramo del Andén Verde, el más peligroso del recorrido costero entre ambos municipios por los continuos desprendimientos de rocas y tierra.

Construida entre 1924 y 1954, la GC-200 representa una proeza de la ingeniería de su época. Sin embargo, su belleza quedó empañada por el elevado peligro de desprendimientos de rocas, una circunstancia que provocó la muerte de más de 60 personas y llevó finalmente a su cierre y a la creación de una nueva carretera más segura con la creación de túneles en la primera y segunda fase (tramo Agaete-El Risco) de la nueva carretera GC-200, esta última inaugurada en 2023. Las obras continúan con la construcción de nuevos túneles y tramos de vía.

En la actualidad no se permite pasar por el tramo del Andén Verde debido a que el mismo está cerrado y a su peligrosidad. Sin embargo, la cuentan de Instagram @tamadron_canarias ofrece unas imágenes espectaculares a vista de dron de la zona en la que se aprecia el tramo de la vía, impresionantes paisajes y acantilados y la playa de La Arena, perteneciente al municipio de Artenara.

Un patrimonio natural y cultural en el extremo occidental de Gran Canaria

El Andén Verde y la antigua carretera de La Aldea son símbolos del patrimonio geológico, natural y cultural de Gran Canaria. Su espectacularidad paisajística, junto con el riesgo que históricamente ha implicado el acceso a este entorno, refuerza la necesidad de conservar y proteger estos enclaves.

El litoral oeste de Gran Canaria, marcado por acantilados, volcanismo y carreteras históricas, representa uno de los paisajes más salvajes e impresionantes del archipiélago. El Andén Verde y la difunta carretera GC-200 son testigos de millones de años de historia natural, paisajes de riesgo y belleza que invitan a contemplar, respetar y conocer mejor este rincón singular de las Islas Canarias.