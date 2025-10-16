Acusan a Carlos Rivera de no querer trabajar con personas del colectivo LGTBI en el Carnaval de Tenerife y su director responde
Carlos Rivera frecuenta el carnaval de Canarias y en esta ocasión se le ha puesto en el punto de mira.
Unas declaraciones por parte de La Tía Sandra, una cuenta de divulgación de contenido musical y entretenimiento de Miami, han hecho saltar las alarmas. Dicho perfil aseguró durante una entrevista que Carlos Rivera prohibió al artista Lambda García participar con él “porque no quiere que le relacionen con nada gay”, según las declaraciones a las que hacemos referencia. Esta información se suma a las que le acusen de haber negado su participación en una boda lésbica. Insistimos, tal y como cuenta La Tía Sandra en su espacio de creación de contenido que puedes ver aquí.
Dada la repercusión de la información, algunas artistas canarias no han dudado en compartir sus vivencias en primera persona a través de X, anteriormente conocido como Twitter. Ejemplo de ello son las participantes canarias de ‘Drag Race España’, Eva Harrington y Dita Dubois que coinciden en el mensaje: “No sé si puedo hablar de esto pero ahí va. Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi isla (Carnaval de Santa Cruz de Tenerife). Nos llamaron a unas compañeras para un “cameo” en su momento musical y, spoiler, prohibió específicamente que nadie del colectivo LGTBI estuviera compartiendo plano con él”.
El equipo directivo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife rompe su silencio tras la polémica
Eva Harrington hace alusión al opening del Carnaval que se grabó durante la pandemia y que tardó hasta cinco días en finalizarse. Carlos pasó un día y medio en la isla y en el show aparecieron profesionales de las comparsas. Hombres y mujeres. Tras estas afirmaciones, La Provincia se ha puesto en contacto en exclusiva con el equipo directivo de aquella edición del carnaval y lo desmiente categóricamente: “Es rotundamente falso. En ningún momento se planteó la posibilidad de que las drags queens compartieran plano con Carlos Rivera, por lo que la polémica no es tal”.
Es el propio Enrique Camacho, director del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por aquel entonces, quien ha respondido a través de sus perfiles oficiales en redes sociales a Eva Harrington asegurando que: “El día de rodaje de la escena en la que participaste no estaba Carlos en la isla. Este opening se grabó en 5 días repartidos por motivos de producción y medidas de seguridad por protocolos de la pandemia. Estoy a disposición para aclararte lo que necesites. Mentiras no”.
Sin embargo, no conforme con sus declaraciones, Eva le responde textualmente que “la información viene de ti y ya aclaré que fue el equipo del cantante, su propio manager, el que dijo que no quería que se le relacionara con nadie del colectivo porque había tenido unos problemas en México con este tema. Si la información que tú transmitiste es errónea, yo no he mentido”.
Un cruce de acusaciones del que parece que nadie se pondrá de acuerdo, pero cuyas versiones han quedado claras y públicas.
