LA PROVINCIA te invita a disfrutar del espectáculo más atrevido de Gran Canaria: ¡sorteo de entradas dobles para Vegas Rouge!

Luces, música, ritmo y una dosis de puro espectáculo. Así es Vegas Rouge, el nuevo show de la Sala Scala Dinner Show en Playa de San Agustín, y ahora tú puedes vivirlo gratis gracias a La Provincia. El periódico sortea 3 entradas dobles entre sus lectores registrados para disfrutar de esta experiencia única. Las entradas no incluyen cena ni bebidas.

Un espectáculo que enciende las noches de la isla

Vegas Rouge es una explosión de color, elegancia y sensualidad que combina lo mejor del cabaret, el humor y la música en directo. Inspirado en la magia de los escenarios de Las Vegas, este show fusiona coreografías vibrantes, acrobacias impactantes y números llenos de glamour que mantienen al público sin pestañear.

Puedes disfrutar del espectáculo de jueves a domingo a las 21:30 h en la Sala Scala Dinner Show, ubicada en Playa de San Agustín, en la zona sur de Gran Canaria, un espacio que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del entretenimiento en Canarias.

Desde el primer minuto, la puesta en escena te transportará a un universo de fantasía y espectáculo, donde cada acto es una sorpresa.

¿Cómo participar en el sorteo?

Ser lector registrado de La Provincia y si aún no lo eres, regístrate ahora mismo, ¡es rápido y gratis! Rellenar el formulario de participación con tus datos. ¡Y listo! Dentro del sorteo para ganar una de las 3 entradas dobles disponibles. Solo queda cruzar los dedos y esperar el resultado.

No importa si eres nuevo lector o habitual del periódico: el sorteo está abierto a todos los usuarios registrados de La Provincia.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el 14 de noviembre, y los ganadores serán contactados directamente por el equipo de La Provincia a través de los datos registrados en su perfil.

📌 Recuerda: el premio incluye solo la entrada al espectáculo, no la cena ni las bebidas.

👀 Para poder avisarte, necesitamos que tus datos de contacto estén al día. Por eso, no te olvides de actualizar tus datos de contacto para que podamos avisarte inmediatamente en caso de que seas uno de los afortunados. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

¡Y si no resultas ganador… aún puedes vivir la experiencia!

Las entradas para Vegas Rouge están disponibles en la web oficial de la Sala Scala:

👉 https://scaladinner.janto.es/espectaculo/las-vegas-rouge/ORIVEGAS2025

No te quedes sin ver uno de los shows más espectaculares de Gran Canaria.

💄 Glamour, ritmo y diversión te esperan en Vegas Rouge… con La Provincia.