SMASH Music Fest reúne a más de 15.000 personas y consolida a Telde como capital musical de Gran Canaria

El pasado fin de semana, la ciudad de Telde vibró al ritmo del SMASH Music Fest, que reunió a más de 15.000 asistentes durante tres intensas jornadas de música, espectáculo y convivencia. Organizado por Grupo Travieso y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria bajo el eslogan La Isla de mi Vida, el evento reafirmó a Telde como uno de los grandes escenarios musicales del archipiélago.

Un inicio potente con Delaossa y pirotecnia

El viernes arrancó con la cita University On Tour, encabezada por el artista Delaossa, que ofreció un show de alto nivel visual y sonoro. Pirotecnia, visuales de gran formato y una producción técnica impecable marcaron el tono de un fin de semana de ritmo ascendente.

Sábado de nostalgia con Loco Bongo y Yurena

El sábado estuvo protagonizado por Loco Bongo, producido por Locamente, que transformó el recinto en un plató de televisión de los años 90. Entre juegos de bingo, humor y música en directo, Yurena se convirtió en una de las estrellas de la noche, despertando la nostalgia y la euforia de miles de asistentes.

Loco Bongo / LA PROVINCIA

Cierre con sabor local con La Verbena - Edición Halloween

El domingo, la productora No Dejes de Soñar trajo al escenario La Verbena – Edición Halloween, un broche final con esencia canaria. Armonía Show, TataBand y otros grupos locales animaron una velada festiva que combinó disfraces, ritmos populares y la alegría de la comunidad.

Gastronomía y transporte

La oferta gastronómica estuvo a cargo de food trucks como 200 Gramos, Holy y Foster Hollywood, mientras que la empresa Global colaboró con el transporte público, facilitando el acceso y la movilidad de los asistentes.

Un impacto económico destacado

Según la organización, el impacto económico del SMASH Music Fest se estima en torno al millón de euros, sumando los ingresos directos e indirectos generados en la zona. El evento refuerza así el posicionamiento de Telde como uno de los puntos clave para la celebración de grandes encuentros musicales en Canarias.

El SMASH Music Fest se consolida como una cita imprescindible en el calendario de ocio de la isla, y ya se espera la edición 2026 que promete superar todas las expectativas. Si no has podido participar, confiera lo que perdiste en nuestra galería...