¿Crossover soñado? Los actores de ‘Los Bridgerton’ se declaran fans de Rosalía y aseguran que “encajaría perfectamente” en la serie

'Los Bridgerton' es una serie estadounidense que se ha popularizado mucho en los últimos años alrededor del mundo. Se estrenó su primera temporada en el 2020 generando una gran expectación y dejando unas cifras al alcance de muy pocas series. Fue vista por 82 millones de personas, representando el 41% de todos los suscriptores de Netflix según el medio 'Deadline'.

Este martes, Luke Tompson, Yerin Ha y Hannah Dodd, tres de los protagonistas de la serie, han visitado Madrid para promocionar la segunda parte de la cuarta temporada de la serie que se estrenará el 26 de febrero del 2026.

Posible colaboración

Los actores han confesado en una entrevista de LOS40, que les encantaría escuchar alguna de las canciones de la artista Rosalía en la serie. La artista catalana ha cruzado todas las fronteras musicales con su último disco LUX y claramente ellos saben la gran respuesta del público que obtendrían en caso de darse esta colaboración.

"Creo que Rosalía es perfecta para poner música. Además, sus videoclips son muy dramáticos y performáticos. Sí, yo lo creo. Hagamos que suceda. Necesito hablar con ella", ha expresado Luke Thompson, actor que interpreta a Benedict Bridgerton, reivindicando su necesidad de hablar con ella para poder hacer realidad esta participación musical.

Rosalía como actriz

Sus compañeras de rodaje, Yerin Ha y Hannah Dodd que interpretan a Sophie y Francesca Bridgerton, han propuesto añadir una de sus canciones del último álbum en cada escena de la serie. Creen que Rosalía podría tener un personaje propio en 'Los Bridgerton', ya que cuenta con un rodaje cinematográfico en la serie Euphoria.

Las dos actrices añaden más expectación comentando que les encantaría tener a Rosalía en la serie como colaboración con Euphoria. Terminan declarándose muy fans de la artista y deseando ver su actuación en la serie de HBO que se estrena el 12 de abril de este mismo año.