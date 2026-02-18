Famosos
¿Crossover soñado? Los actores de ‘Los Bridgerton’ se declaran fans de Rosalía y aseguran que “encajaría perfectamente” en la serie
El elenco de esta famosa serie estadounidense ha mostrado toda su admiración hacia la artista española con la que desean colaborar
Oriol García Dot
'Los Bridgerton' es una serie estadounidense que se ha popularizado mucho en los últimos años alrededor del mundo. Se estrenó su primera temporada en el 2020 generando una gran expectación y dejando unas cifras al alcance de muy pocas series. Fue vista por 82 millones de personas, representando el 41% de todos los suscriptores de Netflix según el medio 'Deadline'.
Este martes, Luke Tompson, Yerin Ha y Hannah Dodd, tres de los protagonistas de la serie, han visitado Madrid para promocionar la segunda parte de la cuarta temporada de la serie que se estrenará el 26 de febrero del 2026.
Posible colaboración
Los actores han confesado en una entrevista de LOS40, que les encantaría escuchar alguna de las canciones de la artista Rosalía en la serie. La artista catalana ha cruzado todas las fronteras musicales con su último disco LUX y claramente ellos saben la gran respuesta del público que obtendrían en caso de darse esta colaboración.
"Creo que Rosalía es perfecta para poner música. Además, sus videoclips son muy dramáticos y performáticos. Sí, yo lo creo. Hagamos que suceda. Necesito hablar con ella", ha expresado Luke Thompson, actor que interpreta a Benedict Bridgerton, reivindicando su necesidad de hablar con ella para poder hacer realidad esta participación musical.
Rosalía como actriz
Sus compañeras de rodaje, Yerin Ha y Hannah Dodd que interpretan a Sophie y Francesca Bridgerton, han propuesto añadir una de sus canciones del último álbum en cada escena de la serie. Creen que Rosalía podría tener un personaje propio en 'Los Bridgerton', ya que cuenta con un rodaje cinematográfico en la serie Euphoria.
Las dos actrices añaden más expectación comentando que les encantaría tener a Rosalía en la serie como colaboración con Euphoria. Terminan declarándose muy fans de la artista y deseando ver su actuación en la serie de HBO que se estrena el 12 de abril de este mismo año.
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Luis García vio otro partido de la UD Las Palmas en Anduva: «En el primer tiempo generamos ocasiones suficientes para irnos por delante»
- Los inspectores de Hacienda ven «inviable» que Canarias asuma los incentivos fiscales del REF
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- Miyashiro y la ruina de los fichajes invernales en la UD Las Palmas
- Las plagas castigan a los palmerales del sur más que a los del interior