El municipio de Telde acogerá el próximo 7 de marzo de 2026 una gran jornada festiva con la celebración del Carnaval de Día a lo Bestia, una gran fiesta popular que se celebrará en el Auditorio Parque San Juan desde las 12:00 horas hasta la madrugada, con entrada gratuita y una programación musical dirigida a todos los públicos, entre ellos se destaca King África, que en su día nos declaró: "Soy un rockero que se pasó al lado oscuro".

El evento está concebido como un carnaval inclusivo, pensado para que cualquier persona pueda disfrutar de la fiesta en igualdad de condiciones. Esta filosofía sigue la línea de iniciativas recientes impulsadas en el carnaval teldense para facilitar la participación de colectivos diversos y promover celebraciones accesibles para todos.

La jornada combinará conciertos en directo, animación, DJ, zonas de restauración y espacios de convivencia, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante más de doce horas de celebración.

Grandes atracciones musicales

El Carnaval de Día a lo Bestia reunirá a reconocidos artistas del panorama musical latino y urbano, entre los participantes destacan especialmente a tres grandes nombres que encabezan el cartel:

King África será una de las principales estrellas del Carnaval de Día. El popular proyecto musical argentino, conocido por éxitos festivos como La Bomba, continúa actuando en fiestas y festivales y es considerado uno de los grandes animadores musicales en eventos populares gracias a su estilo alegre y participativo.

También sobresale la presencia del cantante grancanario Tutto Durán, uno de los artistas canarios más conocidos del pop latino. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado una trayectoria musical basada en la fusión de pop y ritmos latinos, con temas como Te vuelvo a enamorar o Me gustas, además de colaboraciones con artistas internacionales.

Por su parte, Aseres será otra de las actuaciones destacadas. Este grupo de música latina afincado en Gran Canaria está liderado por el músico cubano Juan Carlos Orihuela y destaca por su fusión de ritmos como salsa, rumba y pop, con espectáculos en directo muy participativos y orientados al baile.

El cartel se completa con otros artistas del panorama latino y urbano, como Leyenda Joven, Yet Garbey e Idel El Mulatico, además de sesiones de DJ y animación durante toda la jornada.

Además de la música, el recinto contará con zonas de restauración mediante foodtrucks y espacios pensados para el ocio y la convivencia, convirtiendo el Auditorio Parque San Juan en el epicentro festivo del carnaval teldense.

Colaboración institucional y productoras locales para impulsar el carnaval de Día a lo Bestia nace de la colaboración entre instituciones públicas y promotores privados. El Ayuntamiento de Telde respalda el evento dentro de su programación festiva, mientras que las productoras No Dejes de Soñar, BZK Events y Eventos Ojeda aportan la organización técnica y artística.

El objetivo común es convertir el evento en una celebración popular donde la música en directo, la inclusión, la convivencia y la participación ciudadana sean protagonistas, posicionando a Telde como un referente en la celebración de carnavales de día en Gran Canaria.

Con acceso libre, actividades durante toda la jornada y una programación de más de doce horas, el evento aspira a convertirse en una de las grandes citas festivas del año en el municipio. 🎭🎶🌞