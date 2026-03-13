Telde vibra con un Carnaval de Día histórico que desbordó música, disfraces y más de 5.000 asistentes

Telde volvió a demostrar este fin de semana que sabe cómo celebrar el carnaval. Más de 5.000 personas llenaron el entorno del Parque de San Juan en un Carnaval de Día multitudinario, vibrante y colorido, que se extendió durante trece horas ininterrumpidas y que superó con creces las previsiones iniciales de la organización.

Desde primera hora de la mañana, el ambiente ya dejaba claro que la ciudad estaba lista para vivir una jornada grande. Familias con los más pequeños disfrazados, grupos de amigos con propuestas creativas y comparsas improvisadas fueron ocupando las calles, convirtiendo la zona en un auténtico mosaico de fantasía que encajaba a la perfección con la alegoría del Carnaval 2026: “Un Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas”.

Música sin pausa y un público entregado

El escenario principal acogió una programación continua que mantuvo el ritmo durante todo el día.

Se pudo ver a los asistentes disfrutando de actuaciones de DJs locales, grupos y artistas que animaron al público sin descanso. La música urbana, los ritmos latinos y los clásicos del carnaval se mezclaron en una banda sonora colectiva que acompañó a miles de personas hasta bien entrada la noche.

La energía fue tal que, en varios momentos, el público coreó canciones al unísono, creando una atmósfera que recordaba a los grandes festivales al aire libre, pero con el sello cercano y familiar del carnaval teldense.

Disfraces, color y creatividad por todas partes

Si algo destacó en esta edición fue la creatividad de los disfraces. Desde personajes mitológicos, muy en sintonía con la temática oficial, hasta propuestas humorísticas y guiños a la cultura pop, el público convirtió las calles en una pasarela espontánea. En redes sociales circularon imágenes de grupos coordinados, familias enteras disfrazadas y hasta mascotas que se sumaron a la fiesta.

Un punto de encuentro para toda la ciudad

La oferta gastronómica también jugó un papel clave. Los puestos de comida y bebida, junto a los comercios de la zona, registraron una actividad constante. Tapas, bocadillos, dulces tradicionales y bebidas refrescantes acompañaron a los asistentes durante toda la jornada, consolidando el Carnaval de Día como un evento que dinamiza no solo la vida social, sino también la económica del municipio.

Organización reforzada y balance positivo

La organización del evento, coordinada por el Ayuntamiento de Telde y la productora responsable, destacó por su fluidez. Los accesos, la seguridad y los servicios complementarios funcionaron sin incidencias reseñables, según fuentes municipales. El dispositivo especial permitió que la fiesta se desarrollara con normalidad pese a la enorme afluencia.

El concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, ya había adelantado en la presentación del programa que esta edición buscaba “una participación masiva y diversa”, y la respuesta del público superó todas las expectativas.

Un Carnaval de Día que ya pide continuidad

Tras el éxito de esta edición, el Carnaval de Día de Telde se consolida como una de las citas más esperadas dentro de las fiestas del municipio. La mezcla de música, disfraces, ambiente familiar y participación ciudadana ha dejado un listón alto para futuras ediciones.

La ciudad, que ya venía calentando motores desde el pregón de Salvador Santana y el pasacalles inaugural, continúa así un carnaval que este año se vive con especial intensidad.