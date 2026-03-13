Telde vibra con un Carnaval de Día histórico que desbordó música, disfraces y más de 5.000 asistentes
El Parque de San Juan se convirtió en un gran escenario al aire libre donde miles de personas disfrutaron de un Carnaval de Día que ya se perfila como una cita clave en las fiestas de Telde.
Telde volvió a demostrar este fin de semana que sabe cómo celebrar el carnaval. Más de 5.000 personas llenaron el entorno del Parque de San Juan en un Carnaval de Día multitudinario, vibrante y colorido, que se extendió durante trece horas ininterrumpidas y que superó con creces las previsiones iniciales de la organización.
Desde primera hora de la mañana, el ambiente ya dejaba claro que la ciudad estaba lista para vivir una jornada grande. Familias con los más pequeños disfrazados, grupos de amigos con propuestas creativas y comparsas improvisadas fueron ocupando las calles, convirtiendo la zona en un auténtico mosaico de fantasía que encajaba a la perfección con la alegoría del Carnaval 2026: “Un Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas”.
Música sin pausa y un público entregado
El escenario principal acogió una programación continua que mantuvo el ritmo durante todo el día.
Se pudo ver a los asistentes disfrutando de actuaciones de DJs locales, grupos y artistas que animaron al público sin descanso. La música urbana, los ritmos latinos y los clásicos del carnaval se mezclaron en una banda sonora colectiva que acompañó a miles de personas hasta bien entrada la noche.
La energía fue tal que, en varios momentos, el público coreó canciones al unísono, creando una atmósfera que recordaba a los grandes festivales al aire libre, pero con el sello cercano y familiar del carnaval teldense.
Disfraces, color y creatividad por todas partes
Si algo destacó en esta edición fue la creatividad de los disfraces. Desde personajes mitológicos, muy en sintonía con la temática oficial, hasta propuestas humorísticas y guiños a la cultura pop, el público convirtió las calles en una pasarela espontánea. En redes sociales circularon imágenes de grupos coordinados, familias enteras disfrazadas y hasta mascotas que se sumaron a la fiesta.
Un punto de encuentro para toda la ciudad
La oferta gastronómica también jugó un papel clave. Los puestos de comida y bebida, junto a los comercios de la zona, registraron una actividad constante. Tapas, bocadillos, dulces tradicionales y bebidas refrescantes acompañaron a los asistentes durante toda la jornada, consolidando el Carnaval de Día como un evento que dinamiza no solo la vida social, sino también la económica del municipio.
Organización reforzada y balance positivo
La organización del evento, coordinada por el Ayuntamiento de Telde y la productora responsable, destacó por su fluidez. Los accesos, la seguridad y los servicios complementarios funcionaron sin incidencias reseñables, según fuentes municipales. El dispositivo especial permitió que la fiesta se desarrollara con normalidad pese a la enorme afluencia.
El concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, ya había adelantado en la presentación del programa que esta edición buscaba “una participación masiva y diversa”, y la respuesta del público superó todas las expectativas.
Un Carnaval de Día que ya pide continuidad
Tras el éxito de esta edición, el Carnaval de Día de Telde se consolida como una de las citas más esperadas dentro de las fiestas del municipio. La mezcla de música, disfraces, ambiente familiar y participación ciudadana ha dejado un listón alto para futuras ediciones.
La ciudad, que ya venía calentando motores desde el pregón de Salvador Santana y el pasacalles inaugural, continúa así un carnaval que este año se vive con especial intensidad.
- Expulsado de un crucero en Canarias tras confundir una infección que le contagiaron sus gatos con viruela del mono
- La carretera de Gran Canaria que será diez metros más ancha y segura: estará lista para 2027
- La estación de guaguas de Hoya de La Plata, clave para la MetroGuagua, a concurso este año
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- Rescatan a seis personas atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Lanzarote
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- Multas de hasta 500 euros por ir de copiloto: la Guardia Civil vigila a los pasajeros de los vehículos canarios
- Las Palmas de Gran Canaria se la juega este viernes: las claves de la elección de las finalistas a Capital Europea de la Cultura