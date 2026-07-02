Fuerteventura se queda con el verano: La Carpa 2026 ficha a The Jacksons, Ñengo Flow y la Bresh

La Carpa 2026 ya ha puesto sobre la mesa buena parte de sus cartas para convertirse en una de las grandes citas musicales del verano en Canarias. El festival, que celebrará su segunda edición en Pájara, Fuerteventura, entre el 16 de julio y el 2 de agosto, ha desvelado prácticamente al completo un cartel que apuesta por la mezcla de estilos, generaciones y públicos: del pop internacional de The Jacksons al reguetón de Ñengo Flow, pasando por la salsa de Huey Dunbar, la electrónica comercial, la fiesta Bresh y una amplia representación del talento canario.

Un cartel para poner a Pájara en el mapa musical

La promotora DN7 Music irá anunciando próximamente las fechas concretas de cada actuación a través de sus redes sociales, pero el avance de programación ya confirma que La Carpa quiere crecer como algo más que una sucesión de conciertos. La propuesta se plantea como un gran espacio de encuentro para distintos públicos, con noches temáticas, artistas internacionales, fiestas patrocinadas y una programación pensada para mantener vivo el recinto durante más de dos semanas.

The Jacksons, el gran reclamo internacional

Uno de los nombres más llamativos del cartel es The Jacksons, que actuarán en la que será su única cita en Canarias. La presencia de la mítica formación supone uno de los grandes golpes de efecto del festival y conecta La Carpa 2026 con una tradición musical reconocible para varias generaciones.

A ese atractivo se suma una de las noches más esperadas por el público urbano, encabezada por Ñengo Flow. El puertorriqueño, considerado una de las figuras históricas del reguetón malianteo y del trap latino, llegará a Fuerteventura con una trayectoria marcada por éxitos que han sonado en Latinoamérica y España.

Música urbana, salsa y la Bresh por primera vez en la isla

La apuesta urbana no se queda ahí. El festival también incorporará al artista revelación Lion Fiah, que actuará en exclusiva, según la organización, directamente desde Colombia. Vinculado a la escena dancehall y conocido por su colaboración con Kapo en Medicina, el cantante llega como uno de los nombres emergentes de la programación.

Cartel de La Carpa 2026 / La Carpa 2026

Otra de las grandes novedades será el aterrizaje de la fiesta Bresh en Fuerteventura. El popular formato, conocido por llenar recintos allí donde se celebra, llegará por primera vez a la isla dentro de la programación de La Carpa 2026.

La salsa también tendrá su propia noche con Huey Dunbar, voz inconfundible del grupo neoyorquino DLG, Dark Latin Groove. El artista repasará temas emblemáticos como Juliana o La quiero a morir, en una cita pensada para el público latino y para quienes crecieron con algunos de los grandes himnos bailables de los años noventa y dos mil.

Electrónica, Fiesta Canaria y cierre con Omega

La música electrónica ocupará un papel destacado en esta edición, con tres fiestas de música comercial encabezadas por nombres como Wade, Aarón Sevilla, Héctor Couto, Alba Dreid y Los Canarios, entre otros. A ello se suma la Fiesta Canaria, que tendrá a Lewis Potter como artista principal, acompañado por Alda, DJ Sammyto, DJ Saúl Díaz y The Big A DJ.

El festival mantendrá además un guiño directo a su primera edición. Si el año pasado La Carpa se inauguró con el dominicano Omega, este año será el propio artista quien se encargue de cerrar la programación, reforzando así el vínculo entre ambas ediciones.

Más de 20 artistas canarios y entradas ya a la venta

Más allá de los grandes nombres, la organización ha querido dar protagonismo al talento del archipiélago, con más de 20 artistas y DJ canarios repartidos a lo largo de las distintas jornadas. El programa incluirá también fiestas temáticas específicas, como la de Baleària, con sorteos de viajes, además de propuestas patrocinadas por Tropical, Arehucas, Red Bull y Habana.

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Las entradas están disponibles en tureservaonline.es y también de forma física en Oasis Wildlife, en La Lajita, y en la cafetería Bocafé, en el Centro Comercial Las Rotondas. El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Pájara, Playas de Jandía, el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Turismo de Islas Canarias y distintas entidades colaboradoras.